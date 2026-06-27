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Phó Thủ tướng: Không để tái diễn vụ việc “yêu cầu cụ bà 97 tuổi đến phường làm thủ tục”

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MAI LÂM (theo baochinhphu, baoxaydung)

(GLO)- Sau vụ yêu cầu cụ bà 97 tuổi phải trực tiếp đến làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu gây bức xúc dư luận, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương rút kinh nghiệm, triển khai dịch vụ công lưu động, đơn giản hóa thủ tục ủy quyền trên môi trường điện tử.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 6051/VPCP-CĐS truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

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Triển khai mô hình “dịch vụ công lưu động” để tạo thuận lợi cho người già. Ảnh minh họa

Văn bản nêu: Trên cơ sở phản ánh của các cơ quan báo chí và dư luận xã hội về vụ việc “yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục” xảy ra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3, TP Hà Nội và việc chỉ đạo, xử lý kịp thời của Thường trực Thành ủy, UBND TP Hà Nội đối với vụ việc nêu trên; để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nhất là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc quán triệt, rút kinh nghiệm từ vụ việc “yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục” nêu trên, bảo đảm không để xảy ra các sự việc tương tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát cách thức thực hiện các thủ tục hành chính, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai mô hình “dịch vụ công lưu động” đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện, tạo thuận lợi cho các đối tượng là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các bộ Tài chính, Tư pháp chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát quy định ủy quyền bằng văn bản tại Luật Bảo hiểm xã hội để có giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, tập trung nghiên cứu thực hiện việc ủy quyền, chứng thực trên môi trường điện tử (VNeID, Cổng Dịch vụ công quốc gia); báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trước ngày 1-8-2026.

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