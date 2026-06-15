Gia Lai tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

(GLO)- Chiều 15-6, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2026 với sự tham gia của đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) cùng lãnh đạo, công chức các sở, ngành, địa phương.

Hội nghị nhằm cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số.

Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) Chu Thị Thái Hà trao đổi các nội dung tập huấn. Ảnh: Nhật Trường

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt một số nội dung như: nguyên tắc phân quyền, phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính; nghiệp vụ đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung làm rõ trách nhiệm của địa phương trong triển khai các nghị quyết của Chính phủ về phân cấp, phân quyền; đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, hướng dẫn rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; cập nhật, bổ sung dữ liệu phục vụ quản lý và theo dõi thủ tục hành chính.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Thời gian qua, công tác kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cơ bản thông suốt, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đặc biệt ở cấp cơ sở vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc. Yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo định hướng của Chính phủ, cùng với xu thế chuyển đổi số, đặt ra đòi hỏi đội ngũ công chức phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ.

Thông qua hội nghị, đội ngũ công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết, góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong thực tiễn, hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.