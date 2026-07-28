Gia Lai: Biểu dương 10 xã, phường sử dụng hiệu quả công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai

(GLO)- Bên cạnh biểu dương UBND 10 xã, phường tích cực triển khai sử dụng công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai, UBND tỉnh Gia Lai cũng phê bình UBND 27 xã, phường chưa phát sinh hồ sơ và UBND 10 xã, phường chưa hoàn thành việc trang bị tài khoản ChatGPT thương mại cho cơ quan.

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương UBND 10 xã, phường (Ia Hrung, Chư Pưh, An Bình, An Nhơn, Quy Nhơn Tây, An Nhơn Tây, Đak Pơ, Canh Vinh, Ia Tôr, Ia Sao và Bình Phú) đã chủ động, tích cực triển khai sử dụng công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai. Qua đó, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn giảm bình quân trên 30% so với thời điểm chưa sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại địa phương.

Sau khi áp dụng công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn tại xã Ia Hrung giảm 62,9%. Ảnh: Mai Lâm

Sau khi áp dụng công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn giảm tại 10 xã, phường cụ thể như sau: Ia Hrung (giảm 62,9%), Chư Pưh (giảm 38,6%), An Bình (giảm 33,1%), An Nhơn (giảm 27,4%), Quy Nhơn Tây (giảm 35,4%), Đak Pơ (giảm 24,5%), Canh Vinh (giảm 30,1%), Ia Tôr (giảm 28,1%), Ia Sao (giảm 35,2%) và Bình Phú (giảm 36,2%).

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình UBND 27 xã, phường chưa phát sinh hồ sơ sử dụng công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai và UBND 10 xã, phường chưa hoàn thành việc trang bị tài khoản ChatGPT thương mại cho cơ quan.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc, khẩn trương khắc phục; trực tiếp chỉ đạo việc trang bị tài khoản, phân công cán bộ sử dụng và đưa công cụ vào quy trình xử lý hồ sơ thường xuyên, thực chất, hiệu quả; không để tình trạng chậm triển khai tiếp tục kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức có liên quan sử dụng công cụ AI trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và giải quyết hồ sơ đất đai; xác định đây là công cụ hỗ trợ nghiệp vụ thường xuyên, không triển khai hình thức, đối phó. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không triển khai hoặc triển khai không thực chất.

Kết quả do công cụ AI cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, hỗ trợ nghiệp vụ; cán bộ, công chức, viên chức phải kiểm tra, đối chiếu đầy đủ với quy định pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, xử lý hồ sơ.