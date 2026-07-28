Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Cải cách hành chính

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Gia Lai: Biểu dương 10 xã, phường sử dụng hiệu quả công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LÂM

(GLO)- Bên cạnh biểu dương UBND 10 xã, phường tích cực triển khai sử dụng công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai, UBND tỉnh Gia Lai cũng phê bình UBND 27 xã, phường chưa phát sinh hồ sơ và UBND 10 xã, phường chưa hoàn thành việc trang bị tài khoản ChatGPT thương mại cho cơ quan.

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương UBND 10 xã, phường (Ia Hrung, Chư Pưh, An Bình, An Nhơn, Quy Nhơn Tây, An Nhơn Tây, Đak Pơ, Canh Vinh, Ia Tôr, Ia Sao và Bình Phú) đã chủ động, tích cực triển khai sử dụng công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai. Qua đó, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn giảm bình quân trên 30% so với thời điểm chưa sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại địa phương.

cong-cu-ai-ho-tro-nghiep-vu.jpg
Sau khi áp dụng công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn tại xã Ia Hrung giảm 62,9%. Ảnh: Mai Lâm

Sau khi áp dụng công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn giảm tại 10 xã, phường cụ thể như sau: Ia Hrung (giảm 62,9%), Chư Pưh (giảm 38,6%), An Bình (giảm 33,1%), An Nhơn (giảm 27,4%), Quy Nhơn Tây (giảm 35,4%), Đak Pơ (giảm 24,5%), Canh Vinh (giảm 30,1%), Ia Tôr (giảm 28,1%), Ia Sao (giảm 35,2%) và Bình Phú (giảm 36,2%).

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình UBND 27 xã, phường chưa phát sinh hồ sơ sử dụng công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai và UBND 10 xã, phường chưa hoàn thành việc trang bị tài khoản ChatGPT thương mại cho cơ quan.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc, khẩn trương khắc phục; trực tiếp chỉ đạo việc trang bị tài khoản, phân công cán bộ sử dụng và đưa công cụ vào quy trình xử lý hồ sơ thường xuyên, thực chất, hiệu quả; không để tình trạng chậm triển khai tiếp tục kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức có liên quan sử dụng công cụ AI trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và giải quyết hồ sơ đất đai; xác định đây là công cụ hỗ trợ nghiệp vụ thường xuyên, không triển khai hình thức, đối phó. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không triển khai hoặc triển khai không thực chất.

Kết quả do công cụ AI cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, hỗ trợ nghiệp vụ; cán bộ, công chức, viên chức phải kiểm tra, đối chiếu đầy đủ với quy định pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, xử lý hồ sơ.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nội dung cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuế

Gia Lai: Hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nội dung cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuế

Cải cách hành chính

(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn, hướng dẫn triển khai các nội dung về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP.

Gần dân để giải quyết thủ tục đất đai hiệu quả

Gần dân để giải quyết thủ tục đất đai hiệu quả

Cải cách hành chính

(GLO)- Thời gian qua, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đưa cán bộ xuống tận các thôn, làng để hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Cách làm này không chỉ giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Phó Thủ tướng: Không để tái diễn vụ việc “yêu cầu cụ bà 97 tuổi đến phường làm thủ tục”.

Phó Thủ tướng: Không để tái diễn vụ việc “yêu cầu cụ bà 97 tuổi đến phường làm thủ tục”

Cải cách hành chính

(GLO)- Sau vụ yêu cầu cụ bà 97 tuổi phải trực tiếp đến làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu gây bức xúc dư luận, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương rút kinh nghiệm, triển khai dịch vụ công lưu động, đơn giản hóa thủ tục ủy quyền trên môi trường điện tử.

Bãi bỏ thủ tục nghiệm thu PCCC với công trình và phương tiện giao thông từ 1-7

Bãi bỏ thủ tục nghiệm thu PCCC với công trình và phương tiện giao thông từ 1-7

Cải cách hành chính

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.18/2026 về việc phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Theo đó, nghiệm thu PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông là một trong những thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

“Sửa đổi lối làm việc” để phục vụ dân tốt hơn

“Sửa đổi lối làm việc” để phục vụ dân tốt hơn

Cải cách hành chính

(GLO)- Sau gần 80 năm ra đời, tác phẩm Sửa đổi lối làm việc vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, là tài liệu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Những tư tưởng về rèn luyện đạo đức, tác phong và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên vẫn có ý nghĩa sâu sắc trong giai đoạn hiện nay.

null