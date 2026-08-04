Ðưa thủ tục hành chính đến tận khu dân cư

(GLO)- Sau 1 năm triển khai, mô hình “Hướng dẫn và tiếp nhận thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính” ở phường Hoài Nhơn Bắc đã mang lại nhiều thuận lợi cho người dân, thể hiện rõ tinh thần chính quyền phục vụ.

Sáng thứ Bảy (25-7), bà Đỗ Thị Bích Thuận (76 tuổi, ở khu phố Hoài Sơn) đến Nhà văn hóa khu phố để làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường kiểm tra giấy tờ, tận tình hướng dẫn bà kê khai thông tin và hoàn thiện các bước theo quy định. Chỉ sau khoảng 10 phút, bà đã hoàn tất việc nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả tại nhà qua đường bưu điện.

“Từ nhà tôi đến Trung tâm PVHCC phường gần 15 km nên việc cán bộ về tận nơi hướng dẫn, giải quyết thủ tục khiến tôi rất phấn khởi”, bà Thuận chia sẻ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoài Nhơn Bắc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân khu phố Hoài Sơn. Ảnh: N.C

Chỉ trong buổi sáng, cán bộ Trung tâm PVHCC phường đã tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho gần 20 trường hợp tại khu phố Hoài Sơn, chủ yếu là các thủ tục về đất đai.

Hoạt động tiếp nhận, giải quyết hồ sơ vào sáng thứ Bảy hằng tuần tại các khu phố là nội dung trọng tâm của mô hình “Hướng dẫn và tiếp nhận thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính”, được UBND phường Hoài Nhơn Bắc triển khai ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Trần Hữu Thay - chuyên viên Trung tâm PVHCC phường Hoài Nhơn Bắc, cho biết, sau sáp nhập, nhiều khu phố cách xa trung tâm phường. Để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận thủ tục hành chính, tổ công tác luân phiên đến 15 khu phố, ưu tiên các địa bàn xa trung tâm như 5 khu phố thuộc xã Hoài Sơn (cũ).

“Trước khi về địa bàn, đơn vị phối hợp với khu phố thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ để người dân chủ động. Bên cạnh giải quyết thủ tục hành chính, chúng tôi còn phổ biến các quy định, hướng dẫn những nội dung liên quan. Qua mô hình, nhiều trường hợp vướng mắc về thủ tục được phát hiện, tháo gỡ kịp thời, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân”, ông Thay cho biết.

Theo ông Trần Thế Nguyên - Phó Chủ tịch UBND phường, sau 1 năm triển khai, mô hình đã tổ chức gần 50 buổi hỗ trợ ngoài giờ hành chính; trực tiếp hướng dẫn khoảng 1.100 lượt người dân thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến với 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

“Mô hình giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại, đồng thời từng bước hình thành kỹ năng số trong cộng đồng. Đặc biệt, hàng chục trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật đã được cán bộ đến tận nhà hỗ trợ, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ hành chính công với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau””, ông Nguyên nói.