Bộ Nội vụ bãi bỏ thủ tục xét thăng hạng viên chức

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định 874/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 874/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới. Ảnh: LĐO

Theo quyết định, Bộ Nội vụ bãi bỏ 3 thủ tục hành chính liên quan đến chức danh nghề nghiệp viên chức trên cơ sở quy định của luật Viên chức năm 2025 và Nghị định số 259/2026/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Cụ thể, thủ tục đầu tiên không còn được áp dụng là bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự.

Trước đây, thủ tục này được thực hiện sau khi viên chức hoàn thành thời gian tập sự để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và thực hiện xếp lương theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng bãi bỏ thủ tục xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức. Thủ tục này từng được áp dụng khi viên chức có nhu cầu chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác phù hợp với vị trí việc làm và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Một thay đổi đáng chú ý khác là thủ tục xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cũng chính thức bị bãi bỏ.

Ngoài việc bãi bỏ 3 thủ tục nêu trên, quyết định còn công bố nhiều thủ tục được sửa đổi, bổ sung như miễn nhiệm, từ chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu đối với công chức, viên chức; đồng thời công bố mới thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý.