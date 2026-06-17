Từ quý III-2026, Chính phủ sẽ chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật

(GLO)- Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, từ quý III-2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ, ngành.

Ngày 16-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu lưu ý Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới) đã xác định rất rõ trách nhiệm của bộ trưởng trong công tác xây dựng pháp luật.

“Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình và trong lãnh đạo các bộ, ngành phải có một thứ trưởng am hiểu các quy định pháp luật” - ông nói.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: VGP

Theo Phó Thủ tướng, Quốc hội khóa XVI có khối lượng lập pháp rất lớn, yêu cầu rất cao và thời gian rất gấp. Trong tổng số 192 nhiệm vụ lập pháp, Chính phủ được giao 171 nhiệm vụ. Đây là các nhiệm vụ rất nặng nề, đồng thời cũng là cơ hội để đổi mới thực chất công tác xây dựng pháp luật.

Chính phủ xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng bộ, từng ngành, là công cụ để tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển và nâng cao năng lực quản trị của quốc gia.

Với tinh thần đó, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đầu tiên là khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện ngay kế hoạch của Chính phủ trong việc triển khai định hướng lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Thứ hai là đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW gắn với triển khai đồng bộ Kết luận số 09-KL/TW ngày 10-3-2026 về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, pháp luật phải đi trước mở đường, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, đầu tư sản xuất kinh doanh và dứt khoát khắc phục tư duy không quản được thì cấm, không để quy định pháp luật trở thành rào cản cho sự phát triển.

“Mỗi chính sách trình Quốc hội phải trả lời rõ tháo gỡ điểm nghẽn nào, khơi thông nguồn lực nào, giảm chi phí tuân thủ nào, tạo thuận lợi gì cho người dân và doanh nghiệp?” - Phó Thủ tướng nói.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng nhấn mạnh Chính phủ sẽ siết chặt kỷ luật nội bộ trong công tác xây dựng pháp luật.

Trong đó, kiểm soát chặt chất lượng chính sách ngay từ đầu, tổng kết thực tiễn thực chất, đánh giá tác động đầy đủ, lấy ý kiến đúng đối tượng chịu sự tác động, không làm hình thức, không né tránh vấn đề khó, không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm chi phối quá trình xây dựng pháp luật.

Ông cho biết, từ quý III-2026 Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ, ngành.

Đồng thời coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Ngoài ra Chính phủ sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội trong công tác lập pháp...