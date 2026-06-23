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Người dân không hài lòng, cán bộ “một cửa” có thể bị thay

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P.V (Theo Dân Trí, Báo Lào Cai)

(GLO)- Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất thay thế cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa nếu có mức độ hài lòng thấp từ người dân và doanh nghiệp.

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Ảnh minh họa: Bá Bính

Theo dự thảo, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính phải thống nhất với Bộ phận Một cửa về số lượng và danh sách cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc. Đồng thời, các đơn vị phải xây dựng phương án bố trí nhân sự dự phòng nhằm bảo đảm việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ được thực hiện liên tục, không bị gián đoạn.

Dự thảo cũng cho phép các cơ quan chủ động điều chỉnh số lượng cán bộ làm việc tại Bộ phận Một cửa theo nhu cầu thực tế. Khi số lượng hồ sơ tăng cao, cơ quan có thể tăng cường nhân sự để đáp ứng yêu cầu công việc; ngược lại, khi lượng hồ sơ giảm, có thể điều chỉnh, bố trí lại cán bộ phù hợp.

Đáng chú ý, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có mức độ hài lòng thấp do tổ chức, cá nhân đánh giá, cơ quan quản lý phải cử người khác thay thế theo đề nghị của Bộ phận Một cửa.

Theo các chuyên gia, việc lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm căn cứ đánh giá cán bộ phù hợp với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, nâng cao trách nhiệm công vụ và cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Dự thảo hiện đang được Bộ Tư pháp lấy ý kiến trước khi hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

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