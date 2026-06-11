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Thời sự

Triển khai cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trước năm 2024

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MAI LÂM (theo baochinhphu, dantri)

(GLO)- Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành hoàn thành loạt văn bản hướng dẫn trong tháng 7 và tháng 8-2026 để triển khai cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1020/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24-4-2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu việc triển khai nghị quyết phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả theo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả).

Mục tiêu là sớm đưa các cơ chế, chính sách đặc thù vào thực tiễn, góp phần giải quyết các tồn tại liên quan đến đất đai và khơi thông nguồn lực từ các dự án đang bị đình trệ.

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Cần sớm đưa các cơ chế, chính sách đặc thù vào thực tiễn, góp phần giải quyết các tồn tại liên quan đến đất đai và khơi thông nguồn lực từ các dự án đang bị đình trệ. Ảnh: baochinhphu.vn

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không có hành vi tham nhũng xảy ra trước thời điểm Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 7-2026.

Trong tháng 8-2026, Bộ Công an chủ trì xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù liên quan đến hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án để xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị quyết.

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cũng được giao xây dựng hướng dẫn về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang có vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không liên quan đến tham nhũng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng cùng các cơ quan liên quan phải rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới để bảo đảm phù hợp với nghị quyết.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc rà soát hoàn thành chậm nhất trước ngày 30-8-2026. Các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND và UBND các cấp phải gửi danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong tháng 6-2026.

Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 4.500 dự án bất động sản đang gặp khó khăn, vướng mắc với tổng quy mô vốn đầu tư khoảng 3,3 triệu tỷ đồng. Đây được xem là nguồn lực rất lớn của nền kinh tế và là một trong những dư địa quan trọng để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới nếu được tháo gỡ kịp thời.

Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24-4-2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài đã kịp thời thể chế các quan điểm, chủ trương của Bộ Chính trị tại các Kết luận số 182- KL/TW ngày 29-7-2025, Kết luận số 218-KL/TW ngày 24-11-2025 và Kết luận số 24-KL/TW ngày 13-4-2026, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, ban hành các chính sách đặc thù để xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về đất đai và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên phạm vi toàn quốc.

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