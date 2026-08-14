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Thời sự

Tăng cường liên kết phát triển giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

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(GLO)- Chiều 14-8, tại tỉnh Quảng Ngãi, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển KT-XH giai đoạn 2023-2025, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Hội nghị là dịp để các địa phương đánh giá kết quả liên kết thời gian qua; chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng không gian phát triển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trong giai đoạn 2023-2025, các địa phương đã triển khai nhiều chương trình hợp tác trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Đến nay, 53/63 sự kiện cấp vùng đã hoàn thành; 56/104 sự kiện hợp tác song phương đã và đang được triển khai.

Hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục là một trong những điểm nhấn của chương trình hợp tác, thông qua các chương trình kết nối cung - cầu. Các địa phương đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, diễn đàn kết nối doanh nghiệp, giới thiệu các dự án thuộc các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng tái tạo, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và hạ tầng.

Riêng các tỉnh Tây Nguyên đã giới thiệu 558 dự án với tổng nhu cầu vốn trên 300.000 tỷ đồng, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế (hàng đầu, ở giữa) tham dự hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Liên kết phát triển du lịch cũng được triển khai theo hướng thực chất hơn, từ quảng bá đơn lẻ sang xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ quảng bá điểm đến trong khu vực đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành du lịch.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các địa phương chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP; từng bước hình thành nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và tăng cường liên kết sản xuất - tiêu thụ giữa các địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia, doanh nghiệp đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả liên kết vùng trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, các đại biểu cho rằng, việc tăng cường liên kết giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ là một trong những giải pháp quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Bên cạnh đó, cần ưu tiên thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, logistics, chuyển đổi số, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng.

Đối với Gia Lai, việc mở rộng hợp tác với TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, du lịch và chuyển đổi số.

Trong hợp tác song phương, TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp, hỗ trợ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại; phát triển khu đô thị thông minh, kiểu mẫu; đồng thời, giới thiệu các doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

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Ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển KT-XH giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Nhật Trường

Tại hội nghị, các địa phương đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển KT-XH giai đoạn 2026-2030 gồm các nội dung: kết nối cung - cầu, xúc tiến đầu tư - thương mại; phát triển du lịch, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực; phát triển nông nghiệp, lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế và hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu.

Định hướng xây dựng không gian kinh tế thống nhất, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, ưu tiên hình thành các chương trình, dự án liên kết có tính lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của toàn vùng theo hướng nhanh, bền vững và hiệu quả hơn.

Cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cùng các địa phương trong khu vực tổ chức diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm OCOP, làng nghề và mô hình nông nghiệp trải nghiệm.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến, du lịch và xúc tiến thương mại, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với chuyển đổi số và phát triển bền vững.

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Các doanh nghiệp Gia Lai tham gia trưng bày sản phẩm OCOP. Ảnh: Nhật Trường

Bên lề diễn đàn còn có không gian trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề và mô hình nông nghiệp trải nghiệm của 45 chủ thể đến từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng Duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên.

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