Gia Lai: Tháo gỡ khó khăn, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- Đến hết tháng 7-2026, tỉnh Gia Lai đã giải ngân hơn 9.322 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 33,93% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Dù thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước nhưng kết quả này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu điều hành của tỉnh.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Gia Lai đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đồng thời, giao chỉ tiêu KPI cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác giải ngân.

Tiến độ giải ngân còn chậm

Theo ông Trần Cang - Giám đốc Sở Tài chính, đến hết tháng 7, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 Trung ương giao cho Gia Lai là 30.043 tỷ đồng (bao gồm 9.100 tỷ đồng của Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku), trong đó, vốn ngân sách trung ương 14.780 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.

Toàn tỉnh đã giải ngân hơn 9.322 tỷ đồng, đạt 33,93% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 31,03% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Riêng nguồn thu tiền sử dụng đất đã giải ngân 2.512/9.690 tỷ đồng, đạt 25,93%. Đáng chú ý, phần nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách tỉnh hưởng đã được giải ngân 100%.

Đối với các chủ đầu tư cấp tỉnh, đến cuối tháng 7, có 10 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân trên 60%. Tuy nhiên, nhiều đơn vị được giao nguồn vốn lớn vẫn có tỷ lệ giải ngân thấp, như: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đạt 59,5%; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đạt 42,94%; Ban Quản lý các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 40,36%; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đạt 25,62%; Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh đạt 21,8%.

Xã Kbang đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Bệnh viện khu vực Kbang để đưa vào hoạt động cuối năm 2026. Ảnh: N.H

Theo ông Ngô Tùng Sơn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đến hết tháng 7-2026, đơn vị đã giải ngân hơn 683/1.598 tỷ đồng, đạt 42,94%. Phần lớn nguồn vốn được sử dụng để bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường Nguyễn Văn Linh (phường Pleiku).

Riêng dự án di dời các DN trong Cụm công nghiệp Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông) được bố trí 500 tỷ đồng nhưng mới giải ngân hơn 14 tỷ đồng. Nguyên nhân là hạ tầng Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Tây) - nơi tiếp nhận các doanh nghiệp di dời - vẫn đang thi công, dự kiến đầu tháng 9-2026 mới hoàn thành nên chưa thể triển khai di dời, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Các nhà thầu tăng tốc thi công tuyến đường ven biển đoạn từ Cát Tiến đến Diêm Vân nhằm hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 10-2026. Ảnh: N.H

Đối với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, năm 2026, đơn vị được giao hơn 5.383 tỷ đồng, đến cuối tháng 7 đã giải ngân 3.203 tỷ đồng, đạt 59,5%. Theo ông Trần Huy Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, phần lớn giá trị giải ngân tập trung ở Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (đoạn km 90 - km 125) với 2.274/2.470 tỷ đồng đã được giải ngân.

Trong khi đó, nhiều dự án còn lại, nhất là các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương như xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới vẫn có tiến độ giải ngân chậm.

Ở cấp địa phương, toàn tỉnh có 32 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân từ 60% trở lên; trong đó, xã Ia Ly, Ia Chia và Ia Krêl đạt trên 90%. Có 16 xã, phường đạt từ 50% đến dưới 60%; 49 xã, phường đạt từ 35% đến dưới 50%; 38 xã, phường đạt dưới 35%, trong đó, xã Ia Lâu và Ia Mơ chưa phát sinh giải ngân.

Theo Sở Tài chính, tiến độ giải ngân còn chậm do nhiều nguyên nhân như: Tổ chức thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán còn chậm; việc rà soát khả năng giải ngân để điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn chưa kịp thời; công tác xác định nguồn gốc đất, giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn mất nhiều thời gian; nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án chưa được xử lý dứt điểm.

Giao KPI cụ thể, gắn chặt trách nhiệm người đứng đầu

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, UBND tỉnh đã có Công văn số 9778/UBND-KTTH ngày 23.7.2026 giao chỉ tiêu KPI cho 24 sở, ngành và 135 xã, phường. Theo đó, đến hết quý III/2026, các đơn vị phải đạt tỷ lệ giải ngân tối thiểu 60% kế hoạch; đến hết quý IV đạt tối thiểu 90% và hoàn thành 100% kế hoạch vốn trước ngày 31-1-2027.

Các nhà thầu tập trung thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

﻿Trong ảnh: Thi công cầu qua sông Côn thuộc địa bàn xã Bình An. Ảnh: N.H

Theo chỉ tiêu được giao, trong quý III/2026, Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh phải giải ngân hơn 4.717 tỷ đồng; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hơn 1.183 tỷ đồng. Hai địa phương chưa phát sinh giải ngân đến hết tháng 7 là Ia Lâu và Ia Mơ lần lượt phải giải ngân 2,888 tỷ đồng và 2,092 tỷ đồng trong quý III.

Tại cuộc họp đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công do UBND tỉnh tổ chức ngày 31-7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, kết quả giải ngân sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu đối với các đơn vị giải ngân thấp do nguyên nhân chủ quan, không thực hiện đúng cam kết, không báo cáo kịp thời các vướng mắc hoặc không đề xuất điều chuyển vốn khi không có khả năng giải ngân.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ dự án chậm giải ngân, phân loại rõ nguyên nhân; xác định thời hạn hoàn thành từng thủ tục, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng dự án, từng gói thầu, từng tháng. Kế hoạch phải nêu rõ giá trị dự kiến giải ngân, thời điểm nghiệm thu, thời điểm gửi hồ sơ thanh toán và các vướng mắc cần xử lý.

Đối với các nhà thầu, đơn vị tư vấn chậm tiến độ, chậm lập hồ sơ hoặc thiếu phối hợp, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư xử lý theo hợp đồng; trường hợp cần thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét năng lực khi tham gia các gói thầu tiếp theo.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính phối hợp Kho bạc Nhà nước khu vực XV theo dõi sát tiến độ thực hiện KPI; kịp thời tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, đồng thời đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị hoàn thành vượt kế hoạch.