Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Đak Đoa với nguồn vốn hơn 2.113 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ THẢO VŨ THẢO

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đak Đoa (xã KDang) với quy mô 204 ha. Theo quyết định, dự án sẽ được đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Khu công nghiệp Đak Đoa được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, ưu tiên chế biến sâu nông - lâm sản, công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

du-an-dau-tu-xay-dung-kinh-doanh-ket-cau-ha-tang-khu-cong-nghiep-dak-doa-xa-kdang-voi-quy-mo-204-ha-anh-vu-thao.jpg
Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đak Đoa (xã KDang) có quy mô 204 ha. Ảnh: Vũ Thảo

Trong tổng diện tích 204 ha của dự án, đất sản xuất công nghiệp và kho bãi khoảng hơn 131 ha (chiếm tỷ lệ 64,3%), đất giao thông hơn 30 ha (chiếm 14,7%), đất cây xanh 27,43 ha (chiếm 13,4%), cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác, hồ, ao, đầm, khu lưu trú cho chuyên gia, công nhân…

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 2.113,3 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng khoảng 1.638,3 tỷ đồng, chi phí thiết bị 100,1 tỷ đồng, chi phí khác 274,9 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tạm tính 100 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án không quá 70 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong thời gian không quá 60 tháng kể từ khi có quyết định chấp thuận nhà đầu tư. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư, bao gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất) không quá 12 tháng; giai đoạn xây dựng hạ tầng kỹ thuật không quá 48 tháng.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đất đai, kinh doanh bất động sản và có trách nhiệm triển khai dự án đúng quy hoạch, tiến độ cũng như tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hội nghị đối thoại và phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai

Phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp

(GLO)- Sáng 24-7, tại phường Pleiku, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), Viettel Gia Lai tổ chức hội nghị đối thoại, phổ biến các quy định của pháp luật cho doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị đối thoại và phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai

Phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp

Kinh tế

(GLO)- Sáng 24-7, tại phường Pleiku, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), Viettel Gia Lai tổ chức hội nghị đối thoại, phổ biến các quy định của pháp luật cho doanh nghiệp.

Ra mắt Dự án nâng cao năng lực hoạt động Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng

Ra mắt Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng

Net Zero

(GLO)- Sáng 23-7, Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng (tỉnh Gia Lai) và Tổ chức Frankfurt Zoological Society (FZS/Đức) tại Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.

Chủ hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng được dừng đóng BHXH bắt buộc thế nào?

Chủ hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng được dừng đóng BHXH bắt buộc thế nào?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, chủ hộ kinh doanh có doanh thu kê khai dưới 1 tỷ đồng/năm không còn thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với chính mình. Hướng dẫn mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng nêu rõ cách xử lý đối với những trường hợp đã tham gia BHXH bắt buộc trước đó.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

OCOP

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

null