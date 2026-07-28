Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Đak Đoa với nguồn vốn hơn 2.113 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đak Đoa (xã KDang) với quy mô 204 ha. Theo quyết định, dự án sẽ được đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Khu công nghiệp Đak Đoa được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, ưu tiên chế biến sâu nông - lâm sản, công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đak Đoa (xã KDang) có quy mô 204 ha. Ảnh: Vũ Thảo

Trong tổng diện tích 204 ha của dự án, đất sản xuất công nghiệp và kho bãi khoảng hơn 131 ha (chiếm tỷ lệ 64,3%), đất giao thông hơn 30 ha (chiếm 14,7%), đất cây xanh 27,43 ha (chiếm 13,4%), cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác, hồ, ao, đầm, khu lưu trú cho chuyên gia, công nhân…

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 2.113,3 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng khoảng 1.638,3 tỷ đồng, chi phí thiết bị 100,1 tỷ đồng, chi phí khác 274,9 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tạm tính 100 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án không quá 70 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong thời gian không quá 60 tháng kể từ khi có quyết định chấp thuận nhà đầu tư. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư, bao gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất) không quá 12 tháng; giai đoạn xây dựng hạ tầng kỹ thuật không quá 48 tháng.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đất đai, kinh doanh bất động sản và có trách nhiệm triển khai dự án đúng quy hoạch, tiến độ cũng như tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.