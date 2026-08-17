Cầu Trần Hưng Đạo thi công 'thần tốc', dựng vòm thép chỉ sau 8 tháng khởi công

Trên công trường dự án thi công cầu Trần Hưng Đạo những ngày tháng 8 này, đội ngũ công nhân dưới lòng sông, trên bờ đang khẩn trương tăng ca, máy móc hoạt động hết công suất. Sau gần 8 tháng thi công, dự án đã vượt qua những cột mốc khó khăn nhất, để bước vào giai đoạn tăng tốc về đích.

Tiến độ thần tốc

Trong số bảy dự án cầu vượt sông Hồng được khởi công trong năm 2025, cầu Trần Hưng Đạo đang được các chuyên gia đánh giá có tiến độ ấn tượng, sẽ sớm về đích, đáp ứng kỳ vọng là công trình giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm thủ đô với vùng phát triển phía đông.

Toàn cảnh công trường Cầu Trần Hưng Đạo, nhiều mũi thi công đang được triển khai đồng loạt trên bờ và giữa sông Hồng

Khởi công ngày 19-12-2025, dự án đã tổ chức 17 mũi thi công trên toàn tuyến. Không chờ từng hạng mục hoàn thành mới triển khai công việc tiếp theo, các mũi thi công được tổ chức đồng loạt cả trên bờ và dưới nước, từ cầu chính giữa sông đến các cầu dẫn và nút giao. Nhịp thi công thần tốc ấy đang làm thay đổi nhanh chóng diện mạo công trình.

Tại cầu chính, 100% cọc khoan nhồi đã xong, 7/7 bệ trụ cũng hoàn tất. Thành quả của những tháng dãi nắng, dầm mưa miệt mài thi công dưới lòng đất, lòng sông, nay hình hài các trụ bê tông đã vươn lên ngạo nghễ.

Các trụ cầu chính đang vươn lên giữa sông Hồng, đánh dấu bước chuyển từ thi công nền móng sang hoàn thiện kết cấu cầu

Đặc biệt, 5 trụ cầu chính giữa sông - một trong những hạng mục phức tạp nhất của dự án - hiện đã đạt khoảng 85 - 88% tiến độ. Riêng trụ TC2 đã lên cao độ +16,3 m. Từ hai bên bờ, có thể nhìn thấy những thân trụ như đang “mọc” cao hơn mỗi ngày, từ dưới lòng sông.

Như vậy, các hạng mục liên quan phần cọc và bệ trụ đã hoàn thành, trong khi thân trụ đang vươn cao.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, hiện nay, tất cả đang dồn lực cho hạng mục quan trọng tiếp theo là thi công vòm thép. Toàn bộ 26.275 tấn thép kết cấu đã được đưa về nhà máy để gia công. Một số nhịp đã đạt khối lượng gia công lớn, trong đó TC2-TC3 đạt 67%, TC3-TC4 đạt 68%.

Dự kiến trong những ngày tới, các nhịp vòm thép đầu tiên sẽ bắt đầu được lắp dựng. Khi đó, hình tượng vòm thép mang biểu tượng vô cực - điểm nhấn kiến trúc của Cầu Trần Hưng Đạo - sẽ bắt đầu hiện rõ giữa sông Hồng.

Việc tổ chức nhiều mũi thi công song song giúp rút ngắn thời gian thực hiện, đảm bảo các hạng mục hoàn thành đồng bộ

Ngoài hạng mục cầu chính, các hạng mục cầu dẫn và nút giao cũng đang được triển khai đồng bộ. Công trường duy trì nhiều mũi thi công, tạo thành một dây chuyền liên tục. Tính đến giữa tháng 8, sản lượng thi công đã đạt gần 40%, vượt tiến độ kế hoạch đề ra.

Đặt trong bối cảnh Hà Nội đang cùng lúc triển khai nhiều cây cầu vượt sông Hồng, những chuyển động thần tốc tại cầu Trần Hưng Đạo cho thấy một nhịp thi công mạnh mẽ: công trình không chỉ hoàn thành các phần việc đổ nền móng theo kế hoạch mà đã nhanh chóng chuyển sang phần kết cấu vòm thép và sẽ sớm tới dấu mốc lắp dựng những nhịp cầu đầu tiên.

Kỳ tích từ sức người và công nghệ

Cột mốc khó khăn nhất mà đội ngũ thi công dự án đã chinh phục thành công chính là vượt lũ tiểu mãn trên sông Hồng (tháng 5, tháng 6), đe dọa tiến độ một dự án phải thi công giữa dòng sông. “Nếu trước lũ tiểu mãn mà các hạng mục dưới lòng sông không làm kịp, chắc chắn tiến độ sẽ bị đẩy lùi. Sức người chạy đua với thiên nhiên để đảm bảo sao cho các trụ cầu chính phải được đẩy nhanh để vượt qua mốc nước”, ông Trần Trọng Huy, PGĐ Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Cầu Trần Hưng Đạo chia sẻ.

Trên công trường, các công nhân làm việc 3 ca, cả ngày lẫn đêm, nhiều máy móc, xà lan hoạt động liên tục

Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư là Tập đoàn Sun Group cùng đội ngũ nhà thầu đã tập trung chỉ đạo, động viên công nhân cùng dồn lực “3 ca, 4 kíp, không ngày nghỉ”. Những mũi thi công dưới sông liên tục vận hành, trong khi công việc trên bờ cũng được tổ chức song song.

Nhờ nỗ lực thi công, các hạng mục quan trọng của trụ cầu chính giữa sông đảm bảo tiến độ yêu cầu trước thời điểm lũ tiểu mãn vào giữa tháng sáu. Đây là giai đoạn bản lề để dự án không bị đình trệ, là tiền đề để những trụ cầu chính vững vàng vươn cao. Sau đó, tinh thần “vượt lũ” vẫn tiếp tục được chủ đầu tư, các nhà thầu, công nhân duy trì trong suốt những công đoạn tiếp theo.

“Vượt qua được mốc lũ tiểu mãn là một dấu son vô cùng ý nghĩa. Với một công trình thi công đồng thời trên bờ và dưới sông, bài toán tiến độ không đơn thuần là huy động thêm người hay thiết bị. Chúng tôi xác định làm nhanh nhưng phải làm chắc, kiểm soát chặt từng công đoạn để khi hạng mục này hoàn thành thì hạng mục tiếp theo có thể lập tức triển khai. Thần tốc nhưng kỷ luật, khoa học”, ông Trần Trọng Huy, PGĐ Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Cầu Trần Hưng Đạo chia sẻ.

Để giữ được nhịp thi công liên tục ấy, bên cạnh sức người là những phương án công nghệ được tính toán phù hợp với đặc thù công trình. Cầu Trần Hưng Đạo kết hợp công nghệ bê tông cốt thép với công nghệ kết cấu thép hiện đại, tổ chức thi công đồng thời cả trên bờ và dưới nước.

Ở phần cầu chính giữa sông, các hạng mục phía dưới được thi công trên hệ nổi, với những hố móng sâu được bảo vệ bằng hệ thống vòng vây cọc ván thép. Theo đó, các thiết bị, vật liệu được đưa trực tiếp đến các vị trí thi công giữa sông, tạo điều kiện để các mũi thi công triển khai liên tục và bảo đảm tiến độ.

Phối cảnh Cầu Trần Hưng Đạo sau khi hoàn thành với hệ vòm thép mang hình tượng vô cực bắc qua sông Hồng

Trong khi đó, phần vòm (dự kiến lắp dựng vào cuối tháng 8, đầu tháng 9) đã được chuẩn bị theo một dây chuyền khác từ trước. Các cấu kiện thép lớn được chế tạo trong nhà máy, sau đó vận chuyển tới công trường để lắp dựng, kết nối liên tục trên hệ đà giáo bằng những cẩu lớn đặt trên hệ nổi chuyên dụng.

Một phần công việc được làm trước trong nhà máy, một phần được triển khai đồng thời dưới sông; các mũi thi công được nối tiếp nhau thay vì chờ đợi. Chính cách tổ chức này giúp rút ngắn thời gian chờ giữa các công đoạn, đồng thời tạo điều kiện để tiến độ được duy trì liên tục.

Trên sông Hồng, những thân trụ đang dần nối nhịp hai bờ. Khi những nhịp vòm được lắp dựng, dự án tiếp tục đánh dấu thêm một cột mốc mới về tiến độ thi công, hướng tới các hạng mục hoàn thiện cầu chính. “Với tinh thần “vượt lũ” trong mọi thời điểm, chúng tôi đặt mục tiêu về đích trước APEC 2027, đáp ứng kỳ vọng trở thành biểu tượng giao thông mới của khu vực, kết nối những không gian phát triển mới của Thủ đô”, ông Trần Trọng Huy, PGĐ Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Cầu Trần Hưng Đạo chia sẻ.

Theo Hà Khanh (TNO)