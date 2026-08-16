Phường Quy Nhơn kẻ vạch dành riêng không gian cho người đi bộ

(GLO)- Từ ngày 15-8, UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) triển khai kẻ vạch, phân định không gian dành riêng cho người đi bộ trên các tuyến vỉa hè, góp phần bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh.

Đối với vỉa hè rộng từ 5m trở lên, lối đi dành cho người đi bộ rộng từ 2,5m trở lên; vỉa hè trên 4m đến dưới 5m, lối đi rộng 2m; vỉa hè dưới 4m, lối đi rộng 1,5m. Ảnh: Đ.Y

Theo đó, phần lối đi dành cho người đi bộ được xác định căn cứ chiều rộng vỉa hè, tính từ mép ngoài bó vỉa đến mép tường nhà dân. Đối với vỉa hè rộng từ 5m trở lên, lối đi dành cho người đi bộ rộng từ 2,5m trở lên; vỉa hè trên 4m đến dưới 5m, lối đi rộng 2m; vỉa hè dưới 4m, lối đi rộng 1,5m.

Trong đợt này, phường Quy Nhơn tập trung triển khai trên nhiều tuyến đường chính, như: Xuân Diệu, Trần Phú, Nguyễn Huệ, Phạm Ngọc Thạch, Phan Đăng Lưu, Lê Lợi, Trần Cao Vân, Lê Thánh Tôn, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Thái Học, Đống Đa, Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ, Đặng Văn Ngữ, Tố Hữu, Tháp Đôi...

Việc phân định rõ không gian dành cho người đi bộ nhằm bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi cho người dân khi lưu thông. Ảnh: Đ.Y

Cùng với kẻ vạch, UBND phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh chấp hành các quy định về trật tự đô thị; chủ động sắp xếp hàng hóa, phương tiện đúng nơi quy định, không lấn chiếm phần vỉa hè dành cho người đi bộ.

Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho biết, việc phân định rõ không gian dành cho người đi bộ nhằm bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi cho người dân khi lưu thông, đồng thời từng bước hình thành nếp sống văn minh đô thị.

Qua đó, phường Quy Nhơn hướng đến xây dựng không gian đô thị thông thoáng, sáng, xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn; góp phần nâng cao chất lượng đô thị và tạo diện mạo ngày càng văn minh cho địa phương.