Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Gia Lai: Phối hợp xử lý 42 điểm rác phát sinh trên địa bàn TP. Pleiku cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LAM NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 13-8, Ban Quản lý Dịch vụ công Quy Nhơn phối hợp với UBND phường Hội Phú và Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tổ chức ra quân thu gom, xử lý rác phát sinh tại một số điểm trên địa bàn phường.

Trong đợt ra quân, các lực lượng tập trung xử lý một số điểm tại 3 tuyến đường gồm Trường Sa - khu vực rừng thông; cuối hẻm 220 Lê Duẩn (giáp đường Nguyễn Chí Thanh) và đường Nguyễn Bá Ngọc. Đây là những khu vực có lượng rác phát sinh lớn, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

img-3078.jpg
Xe xúc được huy động thu gom rác tại một điểm rác phát sinh trên đường Trường Sa - khu vực rừng thông. Ảnh: Lam Nguyên

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, các đơn vị đã huy động nhân lực cùng phương tiện cơ giới, trong đó có xe xúc, xe ben để thu gom, vận chuyển rác về khu vực xử lý. Hoạt động có sự phối hợp của nhiều lực lượng tại địa phương như lực lượng trật tự, đại diện tổ dân phố và chuyên viên UBND phường cùng tham gia.

Sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương, Ban Quản lý Dịch vụ công Quy Nhơn và đơn vị thực hiện dịch vụ đã góp phần nâng cao hiệu quả xử lý các điểm rác tồn đọng, từng bước cải thiện vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

img-3043.jpg
Nhân lực được huy động cùng phương tiện cơ giới để thu gom tại các điểm rác phát sinh. Ảnh: Lam Nguyên

Trước đó, trong 2 ngày 5 và 6-8, các đơn vị đã phối hợp thu gom rác tại 2 điểm phát sinh trên đường Lê Thị Hồng Gấm (phường Diên Hồng) và đường Nguyễn Trung Trực (phường Hội Phú).

Theo Ban Quản lý Dịch vụ công Quy Nhơn, trên địa bàn các phường, xã thuộc TP. Pleiku (cũ) hiện có 42 điểm rác phát sinh, không tính các điểm rác tại chợ, với lượng rác thu gom khoảng 50 tấn/ngày.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các phường, xã tổ chức thu gom, xử lý các điểm rác phát sinh; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, bố trí biển cấm đổ rác tại các khu vực thường xuyên phát sinh rác và nghiên cứu các giải pháp giám sát phù hợp nhằm từng bước hạn chế tình trạng đổ rác không đúng quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

(GLO)- Những chương trình đổi rác lấy quà đang góp phần thay đổi cách người dân ứng xử với rác thải. Từ việc phân loại từng chai nhựa, lon nhôm hay viên pin cũ, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Phường Quy Nhơn Nam quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh

Phường Quy Nhơn Nam quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Từ ngày 5 đến 10-8, UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức 4 đợt ra quân tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh, góp phần từng bước đưa các tiêu chí "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" đi vào thực chất.

Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Nhờ sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm giữa Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai và chính quyền phường Quy Nhơn, công tác kiểm kê, bồi thường, GPMB phục vụ Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư đang chuyển động tích cực qua từng ngày.

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

Không gian sống

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh tại phường Hội Phú. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đường chưa khai thác, nguy cơ tai nạn hiện hữu

Đường chưa khai thác, nguy cơ tai nạn hiện hữu

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Dù tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân chưa hoàn thành, chưa đưa vào khai thác, nhưng nhiều người điều khiển phương tiện vẫn tự ý lưu thông trên tuyến này, bất chấp biển cấm và cảnh báo. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cần sớm có giải pháp ngăn chặn.

Đề xuất bỏ giá đất cụ thể: Tiền sử dụng đất và bồi thường sẽ tính thế nào?

Infographic Đề xuất bỏ giá đất cụ thể: Tiền sử dụng đất và bồi thường sẽ tính thế nào?

Infographics

(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể. Thay vào đó, các khoản tài chính về đất đai sẽ được tính trên cơ sở bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định.

Gỡ vướng hồ sơ cấp sổ đỏ

Gỡ vướng hồ sơ cấp sổ đỏ

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Thời gian qua, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai liên tục nhận phản ánh của nhiều hộ dân về việc: Mặc dù sử dụng đất, nhà ở ổn định từ trước ngày 1-7-2004 nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

null