Gia Lai: Phối hợp xử lý 42 điểm rác phát sinh trên địa bàn TP. Pleiku cũ

(GLO)- Ngày 13-8, Ban Quản lý Dịch vụ công Quy Nhơn phối hợp với UBND phường Hội Phú và Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tổ chức ra quân thu gom, xử lý rác phát sinh tại một số điểm trên địa bàn phường.

Trong đợt ra quân, các lực lượng tập trung xử lý một số điểm tại 3 tuyến đường gồm Trường Sa - khu vực rừng thông; cuối hẻm 220 Lê Duẩn (giáp đường Nguyễn Chí Thanh) và đường Nguyễn Bá Ngọc. Đây là những khu vực có lượng rác phát sinh lớn, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

Xe xúc được huy động thu gom rác tại một điểm rác phát sinh trên đường Trường Sa - khu vực rừng thông. Ảnh: Lam Nguyên

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, các đơn vị đã huy động nhân lực cùng phương tiện cơ giới, trong đó có xe xúc, xe ben để thu gom, vận chuyển rác về khu vực xử lý. Hoạt động có sự phối hợp của nhiều lực lượng tại địa phương như lực lượng trật tự, đại diện tổ dân phố và chuyên viên UBND phường cùng tham gia.

Sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương, Ban Quản lý Dịch vụ công Quy Nhơn và đơn vị thực hiện dịch vụ đã góp phần nâng cao hiệu quả xử lý các điểm rác tồn đọng, từng bước cải thiện vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

Nhân lực được huy động cùng phương tiện cơ giới để thu gom tại các điểm rác phát sinh. Ảnh: Lam Nguyên

Trước đó, trong 2 ngày 5 và 6-8, các đơn vị đã phối hợp thu gom rác tại 2 điểm phát sinh trên đường Lê Thị Hồng Gấm (phường Diên Hồng) và đường Nguyễn Trung Trực (phường Hội Phú).

Theo Ban Quản lý Dịch vụ công Quy Nhơn, trên địa bàn các phường, xã thuộc TP. Pleiku (cũ) hiện có 42 điểm rác phát sinh, không tính các điểm rác tại chợ, với lượng rác thu gom khoảng 50 tấn/ngày.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các phường, xã tổ chức thu gom, xử lý các điểm rác phát sinh; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, bố trí biển cấm đổ rác tại các khu vực thường xuyên phát sinh rác và nghiên cứu các giải pháp giám sát phù hợp nhằm từng bước hạn chế tình trạng đổ rác không đúng quy định.