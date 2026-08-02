Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Trung tâm thương mại 27 Nguyễn Văn Cừ

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại 27 Nguyễn Văn Cừ tại phường Diên Hồng.

Theo quyết định, khu đất đưa ra đấu giá có diện tích 14.817,1 m2, nằm tại số 27 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra dự án Trung tâm thương mại số 27 Nguyễn Văn Cừ (phường Diên Hồng). Ảnh: Hà Duy

Dự án được quy hoạch xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, với mật độ xây dựng tối đa 53,1%, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 33.057,7 m2; công trình cao từ 2-5 tầng.

Trung tâm thương mại dự kiến phục vụ khoảng 3.000 lượt khách mỗi ngày, gồm các hạng mục như: siêu thị, trung tâm mua sắm, khu dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, văn phòng điều hành.

Khu đất hiện là đất trống do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai quản lý. Nhà nước sẽ cho thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, với thời hạn thuê 50 năm.

Tiến độ thực hiện dự án là 24 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất; trong đó, 12 tháng đầu hoàn thành các thủ tục pháp lý và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, 12 tháng tiếp theo hoàn thiện công trình và đưa vào khai thác.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai được giao tổ chức triển khai việc đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đây là một trong những dự án thương mại - dịch vụ quy mô lớn được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng thương mại, đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí của người dân và thúc đẩy phát triển đô thị khu vực trung tâm.