Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Nhịp sống Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Quảng Ngãi sắp có sân bay mới trong quy hoạch quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quảng Ngãi có thêm động lực phát triển khi Cảng hàng không Măng Đen được đưa vào danh sách quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chiều 8.7, ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1140/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trung tâm xã Măng Đen, nơi sắp có sân bay nội địa
Trung tâm xã Măng Đen, nơi sắp có sân bay nội địa

Theo quyết định này, trong giai đoạn 2021 - 2030, cả nước duy trì quản lý, đầu tư, khai thác hiệu quả các cảng hàng không hiện hữu; đồng thời nghiên cứu quy hoạch, hình thành 36 cảng hàng không gồm 19 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không nội địa.

Đáng chú ý, Cảng hàng không Măng Đen được bổ sung vào danh sách 17 cảng hàng không nội địa trong quy hoạch. Sân bay có quy mô cấp 4C, công suất thiết kế dự kiến khoảng 2,5 triệu hành khách/năm, diện tích đất thực hiện đến năm 2050 khoảng 350 ha.

Bên cạnh đó, trong tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc sẽ hình thành 37 cảng hàng không, gồm 20 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không nội địa. Cảng hàng không Măng Đen tiếp tục được xác định là một trong các công trình hạ tầng hàng không quan trọng trong mạng lưới phát triển lâu dài.

Măng Đen là trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Ngãi
Măng Đen là trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Ngãi

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi nhận định, việc bổ sung Cảng hàng không Măng Đen vào quy hoạch có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Công trình được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giữa khu vực đồng bằng ven biển với vùng phía tây của tỉnh, đồng thời mở rộng liên kết giữa Quảng Ngãi với khu vực.

Khi được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác, Cảng hàng không Măng Đen sẽ góp phần nâng cao khả năng kết nối Quảng Ngãi với các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, du lịch và dịch vụ trên cả nước.

Không chỉ tạo thuận lợi trong đi lại, sân bay này còn được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển thương mại, logistics, du lịch, dịch vụ; đồng thời phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển và Khu kinh tế Dung Quất.

Đối với khu du lịch quốc gia Măng Đen, việc hình thành sân bay được đánh giá sẽ tạo thêm điều kiện để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, mở rộng không gian phát triển, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Một góc đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi
Một góc đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi

Cùng với Cảng hàng không Măng Đen, Cảng hàng không đặc khu Lý Sơn cũng tiếp tục được xác định là một trong 5 cảng hàng không tiềm năng có khả năng hình thành và phát triển trong giai đoạn đến năm 2050.

Việc phát triển các công trình hàng không tại Măng Đen và nghiên cứu tiềm năng tại đặc khu Lý Sơn được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mà còn góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, khai thác hiệu quả lợi thế về vị trí địa lý, du lịch và hệ thống hạ tầng chiến lược của Quảng Ngãi trong giai đoạn mới.

Theo Hải Phong (TNO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án mở rộng đường giao thông trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đang đạt nhiều kết quả tích cực khi đã có 150 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai các công trình theo kế hoạch.

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Nhịp sống Đô thị

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

null