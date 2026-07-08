Quảng Ngãi sắp có sân bay mới trong quy hoạch quốc gia

Quảng Ngãi có thêm động lực phát triển khi Cảng hàng không Măng Đen được đưa vào danh sách quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chiều 8.7, ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1140/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trung tâm xã Măng Đen, nơi sắp có sân bay nội địa

Theo quyết định này, trong giai đoạn 2021 - 2030, cả nước duy trì quản lý, đầu tư, khai thác hiệu quả các cảng hàng không hiện hữu; đồng thời nghiên cứu quy hoạch, hình thành 36 cảng hàng không gồm 19 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không nội địa.

Đáng chú ý, Cảng hàng không Măng Đen được bổ sung vào danh sách 17 cảng hàng không nội địa trong quy hoạch. Sân bay có quy mô cấp 4C, công suất thiết kế dự kiến khoảng 2,5 triệu hành khách/năm, diện tích đất thực hiện đến năm 2050 khoảng 350 ha.

Bên cạnh đó, trong tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc sẽ hình thành 37 cảng hàng không, gồm 20 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không nội địa. Cảng hàng không Măng Đen tiếp tục được xác định là một trong các công trình hạ tầng hàng không quan trọng trong mạng lưới phát triển lâu dài.

Măng Đen là trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Ngãi

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi nhận định, việc bổ sung Cảng hàng không Măng Đen vào quy hoạch có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Công trình được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giữa khu vực đồng bằng ven biển với vùng phía tây của tỉnh, đồng thời mở rộng liên kết giữa Quảng Ngãi với khu vực.

Khi được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác, Cảng hàng không Măng Đen sẽ góp phần nâng cao khả năng kết nối Quảng Ngãi với các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, du lịch và dịch vụ trên cả nước.

Không chỉ tạo thuận lợi trong đi lại, sân bay này còn được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển thương mại, logistics, du lịch, dịch vụ; đồng thời phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển và Khu kinh tế Dung Quất.

Đối với khu du lịch quốc gia Măng Đen, việc hình thành sân bay được đánh giá sẽ tạo thêm điều kiện để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, mở rộng không gian phát triển, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Một góc đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi

Cùng với Cảng hàng không Măng Đen, Cảng hàng không đặc khu Lý Sơn cũng tiếp tục được xác định là một trong 5 cảng hàng không tiềm năng có khả năng hình thành và phát triển trong giai đoạn đến năm 2050.

Việc phát triển các công trình hàng không tại Măng Đen và nghiên cứu tiềm năng tại đặc khu Lý Sơn được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mà còn góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, khai thác hiệu quả lợi thế về vị trí địa lý, du lịch và hệ thống hạ tầng chiến lược của Quảng Ngãi trong giai đoạn mới.

Theo Hải Phong (TNO)