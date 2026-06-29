Tăng tốc đưa dự án tuyến đường ven biển về đích

(GLO)- Vượt qua nhiều khó khăn về địa chất, vật liệu và thi công, dự án tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới đang được chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tăng tốc.

Với khối lượng công việc đạt tiến độ tích cực và tỷ lệ giải ngân hơn 72% kế hoạch vốn, mục tiêu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng cuối năm 2026 đang dần thành hiện thực.

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới đi qua địa bàn phường Quy Nhơn Bắc có chiều dài 4,3 km, nền đường rộng 29 m; trên tuyến xây dựng 3 cây cầu quy mô lớn, với tổng mức đầu tư hơn 1.724 tỷ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư, triển khai từ tháng 3-2023 và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Đây không chỉ là dự án giao thông trọng điểm mà còn là mắt xích chiến lược trong việc hoàn thiện hệ thống đường ven biển quốc gia qua địa bàn tỉnh, mở rộng quỹ đất phát triển đô thị, dịch vụ và thương mại.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn, nhất là điều kiện địa hình, địa chất phức tạp; nhiều đoạn đi qua nền đất yếu nên phải chờ lún và xử lý kỹ thuật trong thời gian dài. Bên cạnh đó, giá xăng dầu, vật tư, nhân công tăng cao cũng làm đội chi phí đầu vào, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và tiến độ thi công.

Nhiều đoạn đường đang được các nhà thầu sử dụng máy móc lu nền đường, chuẩn bị thảm nhựa. Ảnh: T.S

Trước những khó khăn đó, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh đã yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, vật tư tại công trường để đẩy nhanh tiến độ.

Lãnh đạo Ban thường xuyên có mặt tại hiện trường nhằm động viên, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Cùng với đó, Ban bố trí cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi tốc độ và mức độ lún của nền đường để tính toán, triển khai các giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm chất lượng công trình.

Công tác kiểm tra, kiểm soát khối lượng, giá trị thực hiện cũng được tăng cường, làm cơ sở thanh quyết toán kịp thời, vừa bảo đảm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vừa tạo động lực để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Sự đồng hành của chủ đầu tư đã tiếp thêm động lực để các nhà thầu dốc toàn lực thi công. Tại công trường xây dựng các cầu - tràn vượt lũ Nhơn Bình, Sông Dinh và Hà Thanh thuộc gói thầu số 2, trị giá gần 391 tỷ đồng, không khí lao động luôn khẩn trương.

Ông Đào Duy Tụng - Giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình 510 (đại diện liên danh cùng Công ty CP Xây dựng cầu 75 và Công ty CP Đầu tư xây dựng Dacinco) chia sẻ: “Chúng tôi xác định bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình không chỉ là uy tín của doanh nghiệp mà còn là giải pháp tối ưu để giảm chi phí đầu vào.

Vì vậy, liên danh đã tập trung tối đa nguồn lực để thực hiện gói thầu. Đến nay, chúng tôi đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư”.

Các nhà thầu thi công cầu - tràn vượt lũ Nhơn Bình. Ảnh: T.S

Cùng chung quyết tâm đó, các nhà thầu như Công ty CP Dịch vụ và Thương mại IDV, Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa, Công ty TNHH Nhật Minh, Công ty TNHH Đinh Phát, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3... cũng đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công 2 gói thầu còn lại.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị, diện mạo toàn tuyến đang thay đổi rõ nét. Đến nay, 3 cây cầu lớn trên tuyến cơ bản hoàn thành; khoảng 2/4,3 km tuyến đường đang trong giai đoạn dỡ tải để thi công cấp phối đá dăm; riêng nút giao ngã ba Ông Thọ đã được thảm bê tông nhựa.

Khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, thanh quyết toán ngày càng nhiều. Đến nay, Ban Quản lý dự án đã giải ngân hơn 723 tỷ đồng, đạt 72,72% kế hoạch vốn tỉnh bố trí cho dự án trong năm 2026.

Theo ông Lưu Nhất Phong - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, Ban đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án. Theo đó, mục tiêu là hoàn thành dứt điểm 3 cây cầu; đối với phần đường, các đoạn đủ điều kiện dỡ tải sẽ được tập trung thi công hoàn thiện.

Riêng những đoạn đang chờ lún, số liệu quan trắc được cập nhật liên tục để đơn vị tư vấn tính toán thời điểm dỡ tải an toàn trước khi triển khai các hạng mục tiếp theo, quyết tâm đưa toàn bộ dự án vào khai thác, sử dụng vào cuối năm 2026.