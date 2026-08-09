(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật khu vực 02, Khu dân cư dọc QL 19 mới (xã Tuy Phước), với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.

Mục tiêu của dự án nhằm cụ thể hóa quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư dọc QL 19 mới; từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết nối với hạ tầng hiện trạng và khu vực 01 đã hoàn thành đầu tư xây dựng.

Đây là dự án nhóm B có quy mô khoảng 12,9 ha, gồm các hạng mục: san nền mặt bằng, hệ thống đường giao thông, thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, cấp điện và chiếu sáng công cộng.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2029; nguồn vốn được cân đối, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Gia Lai đầu tư gần 300 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu dân cư dọc QL 19 mới. Ảnh: H.P

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tạo quỹ đất phục vụ nhu cầu tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước trong những năm tiếp theo và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi; trong đó, lưu ý rà soát kỹ các nội dung về đánh giá tác động môi trường, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật.

Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND xã Tuy Phước có trách nhiệm phối hợp triển khai các phần việc liên quan; Sở Tài chính thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.