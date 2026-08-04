Xử lý hàng chục công trình lấn chiếm hành lang ATGT trên quốc lộ 19

(GLO)- Trước tình trạng nhiều hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT) để kinh doanh, tập kết hàng hóa dọc quốc lộ 19, lực lượng chức năng xã KDang (tỉnh Gia Lai) đã đồng loạt ra quân xử lý, lập lại trật tự trên tuyến giao thông huyết mạch này.

Theo Công an xã KDang, tuyến quốc lộ 19 qua địa bàn xã dài gần 8 km (từ Km139 đến Km147+200). Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối khu vực Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung, có lưu lượng phương tiện qua lại lớn.

Nhiều hộ dân dọc quốc lộ 19 lấn chiếm hành lang ATGT để buôn bán làm hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh: M.P

Tuy nhiên, thời gian qua, dọc tuyến xuất hiện tình trạng nhiều hộ dân lấn chiếm lòng, lề đường và hành lang ATGT để buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, dựng mái che, biển quảng cáo và đặt hàng hóa, vật dụng, gây cản trở giao thông, che khuất tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Qua khảo sát của Công an xã KDang cùng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, trên đoạn tuyến này có khoảng 100 hộ dân vi phạm hành lang ATGT.

Trong đó, hơn 40 hộ xây dựng các công trình kiên cố phục vụ hoạt động kinh doanh, ki-ốt; hàng chục biển hiệu quảng cáo cùng nhiều hàng hóa, vật dụng được tập kết trong phạm vi hành lang đường bộ. Nhiều trường hợp vi phạm đã tồn tại trong thời gian dài, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Đáng chú ý, tại một số điểm đấu nối từ đường dân sinh ra quốc lộ 19, các mái che, biển quảng cáo, cây xanh và hàng hóa bày bán sát mép đường đã che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện khi nhập làn hoặc sang đường.

Biển quảng cáo vi phạm hành lang đường bộ, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và công tác bảo đảm trật tự ATGT. Ảnh: M.P

Nhiều ki-ốt, điểm kinh doanh còn tận dụng phần hành lang đường bộ để tập kết vật liệu, dựng mái hiên, khiến mặt đường bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, nhất là vào thời điểm lưu lượng xe tải, xe khách lưu thông lớn.

Trước thực trạng trên, từ ngày 22 đến 30-7, Công an xã KDang phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, đồng thời triển khai các biện pháp lập lại trật tự hành lang ATGT trên tuyến quốc lộ 19.

Qua đợt cao điểm, lực lượng chức năng đã phối hợp tháo dỡ 40 công trình kiên cố lấn chiếm hành lang ATGT; phát 500 tờ rơi tuyên truyền các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Sau khi được giải tỏa, nhiều đoạn tuyến trên quốc lộ 19 trở nên thông thoáng hơn, tầm nhìn tại các điểm giao cắt được cải thiện. Ảnh: M.P

Song song với việc xử lý các công trình vi phạm, lực lượng chức năng cũng rà soát các điểm đấu nối từ đường dân sinh ra quốc lộ 19 có nguy cơ che khuất tầm nhìn. Qua kiểm tra, đã xử lý hơn 10 vị trí có cây xanh, biển hiệu và các vật cản ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện.

Theo Thiếu tá Din - Phó Trưởng Công an xã KDang, thời gian tới, lực lượng Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, thường xuyên rà soát các điểm có nguy cơ tái lấn chiếm; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm và ký cam kết không tái lấn chiếm hành lang đường bộ.

Đối với các trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật nhằm giữ vững trật tự ATGT, bảo đảm tuyến quốc lộ 19 luôn thông thoáng, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.