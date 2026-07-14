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Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị khẩn trương xử lý bất cập trên quốc lộ 19

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Ngày 13-7, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) khẩn trương kiểm tra, khắc phục các hư hỏng, tồn tại liên quan đến Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên quốc lộ 19 nhằm bảo đảm an toàn giao thông và chất lượng công trình.

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Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, phần lớn các tồn tại, hư hỏng trên quốc lộ 19 vẫn chưa được khắc phục hoặc xử lý chưa triệt để. Ảnh: M.P

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, mặc dù đã nhiều lần có báo cáo và văn bản đề nghị xử lý, song qua công tác tuần đường, tuần kiểm và theo dõi tình hình khai thác trên tuyến quốc lộ 19, đơn vị nhận thấy phần lớn các tồn tại vẫn chưa được khắc phục hoặc xử lý chưa triệt để. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến chất lượng khai thác công trình, nhất là trong mùa mưa.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương kiểm tra rà soát toàn bộ các hạng mục thuộc các gói thầu XL01, XL02, XL03, XL04A, XL04B, XL06 và XL07; sửa chữa, khắc phục dứt điểm các hư hỏng, tồn tại theo đúng hồ sơ thiết kế, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng kiến nghị điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại nút giao Km9+800 trên tuyến tránh An Khê, nơi giao cắt với các tuyến đường địa phương đi qua khu vực Nhà máy Đường An Khê, các doanh trại quân đội và các tuyến đường kết nối khác.

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Việc chậm khắc phục những tồn tại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa. Ảnh: M.P

Qua theo dõi thực tế, các phương tiện có kích thước lớn như xe đầu kéo, container gặp nhiều khó khăn khi lưu thông qua vòng xuyến, thường xuyên va chạm vào các tấm dẫn hướng trên đảo vòng xuyến, làm hư hỏng các hạng mục và gây xói lở lề đường.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề nghị rà soát, điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao Km132+200 (xã Mang Yang), Km153+650 và Km154+360 (xã Đak Đoa).

Việc bố trí trụ đèn tín hiệu hiện nay chưa hợp lý, dễ gây nhầm lẫn cho người điều khiển phương tiện trong việc xác định vị trí dừng trước nút giao, dẫn đến vi phạm tín hiệu đèn và đã xảy ra va chạm giao thông.

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