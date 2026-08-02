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Trồng 200 cây thông góp phần phủ xanh đồi trọc

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Sáng 2-8, Chi đoàn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra quân trồng cây thực hiện công trình thanh niên “Phủ xanh đồi trọc”.

Trong đợt ra quân, đoàn viên, thanh niên của 2 đơn vị đã trồng 200 cây thông tại tiểu khu 387, thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.

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Đoàn viên, thanh niên 2 đơn vị tham gia trồng cây. Ảnh: Bá Bính

Đây là khu vực đã được quy hoạch trồng rừng, góp phần tăng độ che phủ rừng, cải thiện cảnh quan sinh thái và từng bước phủ xanh diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Công trình “Phủ xanh đồi trọc” được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và người dân trong công tác trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và giữ gìn môi trường sinh thái. Hoạt động cũng góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đồng thời chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu.

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200 cây thông được trồng góp phần phủ xanh đồi trọc. Ảnh: Bá Bính

Sau khi hoàn thành việc trồng cây, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chăm sóc, theo dõi và bảo vệ nhằm bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển tốt, phát huy hiệu quả lâu dài của công trình thanh niên.

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