Khẩn trương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đường sắt đô thị trong tháng 7-2026

(GLO)- Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc áp dụng và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đường sắt đô thị.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương hướng dẫn các địa phương về việc áp dụng Bộ thông số kỹ thuật cơ bản dùng chung, danh mục quy chuẩn kỹ thuật và danh mục tiêu chuẩn chủ yếu cho đường sắt đô thị để các địa phương, chủ đầu tư lựa chọn, áp dụng cho các dự án theo đúng quy định; bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, liên thông, tiên tiến, hiện đại và phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp đường sắt.

Đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: QĐND

Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các địa phương tiến hành rà soát, hoàn thiện để ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đường sắt đô thị (loại hình Metro) trong tháng 7-2026.

Đồng thời, Bộ cũng được giao chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo trong nước để đào tạo chuyên sâu về tiêu chuẩn hóa đường sắt; tổ chức nghiên cứu học tập, tiếp thu kinh nghiệm về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn của các quốc gia, khu vực có hệ thống đường sắt phát triển như: châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các địa phương căn cứ Bộ thông số kỹ thuật cơ bản dùng chung và Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chủ yếu theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, chủ động tổ chức xem xét, lựa chọn phê duyệt các tiêu chuẩn cụ thể để áp dụng cho các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn.

Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và quy hoạch đường sắt đô thị để bảo đảm khả năng kết nối hiệu quả giữa các tuyến trong cùng hành lang vận tải, kết nối với các phương thức vận tải khác, hiệu quả đầu tư; phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong việc tổng kết, đánh giá thực tiễn áp dụng để hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về đường sắt đô thị…