(GLO)- Dám nghĩ, dám làm và chủ động đổi mới là “chìa khóa” giúp xã Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ. Tiếp nối đà phát triển, ngày 30-6, xã tổ chức hội nghị công bố và triển khai Quy hoạch chung theo Quyết định số 1769/QÐ-UBND của UBND tỉnh, khẳng định quyết tâm bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Thay đổi từ tư duy đến hành động

Thách thức lớn nhất của xã Tuy Phước sau khi được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì và các xã Phước Thuận, Phước Nghĩa, Phước Lộc là xây dựng bộ máy tinh gọn, vận hành thông suốt trên địa bàn rộng 53,37 km² với gần 78.000 dân; đồng thời biến tiềm năng, dư địa và cả những khó khăn thành động lực tăng trưởng. Câu trả lời được khẳng định bằng cuộc đổi mới mạnh mẽ về tư duy quản lý cùng phương thức lãnh đạo, điều hành linh hoạt, hiệu quả.

Xã Tuy Phước đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, văn minh. Ảnh: Dũng Nhân

Bí thư Đảng ủy xã Lê Thị Vinh Hương cho biết: Ngay sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã đã tập trung vận hành theo cơ chế cấp ủy phát huy tối đa năng lực lãnh đạo; chính quyền hành động theo hướng đổi mới, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; Mặt trận đóng vai trò đồng hành và nhân dân làm chủ.

Địa phương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân bổ ngân sách gắn với nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc; đồng thời thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Sự thay đổi này đã định hình lại toàn bộ hệ thống hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và DN làm thước đo thực hiện nhiệm vụ. Tư duy kiến tạo đó được minh chứng sống động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Phước. Trung tâm này được đầu tư khang trang và hiện đại, niêm yết công khai 415 thủ tục hành chính bằng mã QR và tích hợp hệ thống kiosk thông minh, giúp các giao dịch điện tử diễn ra thông suốt, an toàn và bảo mật.

Vừa hoàn tất thủ tục trên lĩnh vực đất đai tại đây, chị Nguyễn Thanh Tú (thôn Vân Hội 1) chia sẻ: “Việc thực hiện thủ tục trên màn hình cảm ứng rất thuận tiện, thao tác nhanh, không gian giao dịch rộng rãi, hiện đại và việc thanh toán phí cũng rất dễ dàng”.

Ông Trần Hoài Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã - thông tin: 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm đã tiếp nhận 3.059 hồ sơ, trong đó 2.955 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, không có hồ sơ nào quá hạn. Đáng chú ý, tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ và cấp kết quả điện tử đạt tuyệt đối 100%, tỷ lệ tái sử dụng hồ sơ đạt 96,5% và thanh toán trực tuyến đạt 100%.

Với kết quả này, xã Tuy Phước đạt 97,43/100 điểm về mức độ hài lòng của người dân và DN, xếp loại xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, tạo động lực tháo gỡ rào cản thủ tục, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế.

Đạt và vượt 13/17 chỉ tiêu được giao

Khi rào cản hành chính được tháo gỡ, các mũi nhọn kinh tế của Tuy Phước lập tức duy trì đà tăng trưởng vững chắc.

Xã tiếp tục lấy nông nghiệp là “bệ đỡ” của nền kinh tế bằng việc quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, hình thành các cánh đồng lúa diện tích 1.654 ha theo chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhằm nâng cao giá trị, hạn chế rủi ro.

Cùng với đó, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng, bảo vệ an toàn đàn gia súc, gia cầm với hơn 1,1 triệu con, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Xã cũng phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái 656 ha đầm Thị Nại, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Xã Tuy Phước khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: T.Sỹ

Các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. 6 tháng đầu năm 2026, giá trị sản phẩm công nghiệp - xây dựng xã Tuy Phước đạt 11,86% so với kế hoạch cả năm là 11,94%; giá trị sản phẩm thương mại và dịch vụ đạt 9,42% so với kế hoạch năm là 10,52%.

Một điểm sáng nổi bật khác trong điều hành là việc quản lý chặt chẽ nguồn thu ngân sách và khơi thông các nguồn lực tài chính. Chỉ trong 2 quý đầu năm, tổng thu ngân sách xã Tuy Phước đạt hơn 194,5 tỷ đồng, bằng 80,07% dự toán cả năm.

Nguồn lực này được tái đầu tư nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực, phục vụ đời sống của người dân, góp phần nâng cao giá trị xây dựng, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy kinh tế phát triển toàn diện.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, Tuy Phước luôn đặt công tác an sinh xã hội làm trọng tâm. Minh chứng rõ nét nhất là chiến dịch hồi sinh sau thiên tai cuối năm 2025, khi chỉ trong một thời gian ngắn, 428 ngôi nhà bị bão lũ làm sập đổ, tốc mái đã được chính quyền hỗ trợ sửa chữa, xây mới hoàn toàn; đồng thời khắc phục triệt để 3 tuyến đê sông xung yếu bị vỡ.

Với tinh thần thần tốc đó, tháng 1-2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuy Phước đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” góp phần hoàn thành công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân sau bão, lũ trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND xã Trần Minh Quang cho biết: Năm 2026, UBND tỉnh giao 17 chỉ tiêu phát triển KT-XH, trong 6 tháng đầu năm, địa phương đã thực hiện 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao; 4 chỉ tiêu còn lại được đánh giá vào cuối năm.

Đặc biệt có đến 8/13 chỉ tiêu đều vượt cao so với kế hoạch tỉnh giao gồm: tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch; tốc độ tăng giá trị sản phẩm; tổng thu ngân sách; tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom; giảm tỷ lệ đơn khiếu nại về lĩnh vực đất đai phát sinh mới; tỷ lệ giải quyết số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã Tuy Phước về tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2026 vào đầu tháng 4-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Tuy Phước vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng để địa phương bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Công bố quy hoạch, định hướng phát triển đô thị

Tiếp đà tăng trưởng, xã Tuy Phước công bố quy hoạch chung và huy động các nguồn lực để hiện thực hóa quy hoạch, quyết tâm xây dựng đô thị hiện đại, văn minh.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Lê Thị Vinh Hương, quy hoạch chung xã Tuy Phước kế thừa các định hướng đã có, gắn với định hướng chiến lược của tỉnh sau khi sắp xếp. Đây là khung pháp lý cao nhất, khái quát nhất và là “xương sống” để địa phương tiếp tục triển khai các định hướng chiến lược phát triển KT-XH theo hướng bền vững.

Mục tiêu cốt lõi của quy hoạch là phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là các lợi thế “cộng hưởng, tăng tốc, bứt phá” gắn với mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, mang đậm bản sắc, đạt tiêu chuẩn phường giai đoạn 2025-2030. Đồng thời, xây dựng các chương trình phát triển, các dự án ưu tiên đầu tư, nhằm tạo động lực mới, sử dụng hợp lý nguồn lực đảm bảo sự phát triển bền vững và lâu dài; làm cơ sở để quản lý quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt theo quy định.

Cùng với tổ chức không gian và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực, xã Tuy Phước còn thể hiện quyết tâm chuyển dịch kinh tế bền vững thông qua việc thiết lập cụm công nghiệp mới diện tích 35 ha tại phía Tây Trạm 10 (thuộc xã Phước Lộc cũ).

Địa phương ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghiệp xanh; di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư vào cụm công nghiệp, đảm bảo yêu cầu về môi trường, phát triển bền vững. Đồng thời, địa phương cũng thể hiện tầm nhìn dài hạn khi tích hợp định hướng chuyển đổi các mỏ khoáng sản hết hạn khai thác sang chức năng kho bãi, logistics, cơ sở sản xuất; cập nhật và bổ sung các dự án cảng cạn, kho vận tiềm năng nhằm đón đầu xu hướng phát triển kinh tế hiện đại…