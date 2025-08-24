Tuy Phước Bắc phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, giàu bản sắc

(GLO)- Đảng bộ xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đặt mục tiêu xây dựng Tuy Phước Bắc trở thành xã nông thôn mới hiện đại, giàu bản sắc.

Đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: N.H

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Trần Đình Hiệp-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; cùng 180 đại biểu chính thức đại diện cho 1.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ xã Tuy Phước Bắc được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ 3 xã Phước Hiệp, Phước Hưng và Phước Quang thuộc huyện Tuy Phước (cũ). Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Nổi bật là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, tổ chức bộ máy được củng cố, tinh gọn. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy được đổi mới, dân chủ được phát huy, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội được nâng cao.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: N.H

Tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương bình quân 5 năm ước đạt 7,6%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 68 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,43%.

Đặc biệt, các xã Phước Quang và Phước Hưng (cũ) đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Phước Hiệp (cũ) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đại hội đã thảo luận, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2025-2030 là: tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống người dân.

Phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí tự lực, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp. Tận dụng hiệu quả nội lực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và tranh thủ tốt ngoại lực để phát triển nhanh và bền vững.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh. Phấn đấu đưa Tuy Phước Bắc trở thành xã nông thôn mới hiện đại, giàu bản sắc.

Đại hội xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới gồm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo nội dung 2 nghị quyết lớn làm nền tảng thể chế, tạo động lực để xã Tuy Phước Bắc vươn mình trong kỷ nguyên mới gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Quy hoạch tổng thể xã Tuy Phước Bắc tạo không gian phát triển mới gắn với phát triển hạ tầng kỹ thuật-giao thông-đô thị hóa. Đột phá về phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: N.H

Đại hội thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 10,3%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 80-85 triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt trên 30,2 tỷ đồng; thu hút 5 dự án mới; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 11.490 tỷ đồng; hình thành và phát triển Cụm công nghiệp Tuy Phước Bắc…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Minh Sơn nhấn mạnh: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tuy Phước Bắc cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sát với tình hình thực tế, với phương châm "6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền).

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tuy Phước Bắc nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ.

﻿ Ảnh: N.H

Đảng bộ xã cần tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, thể mạnh của địa phương; phát triển nông nghiệp dựa trên ứng dụng công nghệ cao.

Cùng với đó, quy hoạch, đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; phát triển dịch vụ-thương mại-du lịch nông thôn gắn với đô thị hóa. Phát huy lợi thế các di tích lịch sử, tâm linh phục vụ du lịch địa phương; chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Nguyệt được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.