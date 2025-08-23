Danh mục
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ TUY PHƯỚC BẮC LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Đưa Tuy Phước Bắc trở thành xã phát triển khá

NGỌC TÚ (Thực hiện)
(GLO)- Trở thành xã phát triển khá là định hướng phát triển quan trọng được xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) xác định tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phỏng vấn đồng chí Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, xung quanh định hướng này.

* Nhiệm kỳ 2020 - 2025 khép lại với nhiều kết quả đáng phấn khởi, đâu là điểm nhấn quan trọng nhất, thưa đồng chí?

5-1.jpg
Đồng chí HUỲNH THỊ THANH NGUYỆT

- Trong nhiệm kỳ qua, xã Tuy Phước Bắc - sáp nhập từ các xã Phước Hiệp, Phước Hưng, Phước Quang, đã đoàn kết, nỗ lực, đạt nhiều kết quả khá toàn diện.

Điểm nhấn nổi bật nhất là Phước Quang, Phước Hưng đã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, Phước Hiệp đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Những thành quả đó đã làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Đặc biệt, ngày 9.8.2025, Chính phủ đã có quyết định tặng Cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ xã

Phước Hưng (huyện Tuy Phước) - nay là xã Tuy Phước Bắc, về thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

* Từ thực tiễn đó, Đảng bộ xã đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì?

- Trước hết, phải cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước sát hợp với tình hình thực tiễn. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh làm điều kiện then chốt để lãnh đạo toàn diện. Quan trọng nữa là khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

* Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã đặt mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển như thế nào cho Tuy Phước Bắc?

- Một trong những mục tiêu quan trọng là phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 10,3%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 80 - 85 triệu đồng…

Chúng tôi tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.

Trong đó, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí tự lực, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp.

Xã tận dụng hiệu quả nội lực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tranh thủ tốt ngoại lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy kinh tế tư nhân và tăng trưởng xanh.

5-2.jpg
Xã Tuy Phước Bắc tập trung phát triển vùng lúa giống, cánh đồng mẫu lớn. Ảnh: ĐVCC

* Những tiềm năng và thế mạnh nào sẽ được xã tập trung khai thác để tạo bước đột phá?

- Trên lĩnh vực nông nghiệp, xã sẽ phát triển vùng lúa giống, cánh đồng mẫu lớn, vùng rau sạch VietGAP, làng hoa Tú Thủy; mở rộng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, gắn với liên kết tiêu thụ; hình thành các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ số, nông nghiệp thông minh.

Xã khai thác tiềm năng du lịch tâm linh - trải nghiệm văn hóa - lịch sử với các điểm đến như: Chùa Bà Nước Mặn, Tổ đình Thiên Đức, Tháp Bánh Ít, làng hoa Tú Thủy, di tích chữ Quốc ngữ, di tích vụ thảm sát Nho Lâm, mộ các danh nhân Lê Công Miễn, Lê Đại Cang, Đào Phan Duân...

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, đầu tư xây dựng chợ và khu thương mại dịch vụ Quảng Nghiệp, trung tâm dịch vụ dọc tuyến ĐT 636B; phát triển dịch vụ lưu trú, ăn uống, logistics phục vụ sản xuất nông nghiệp, du lịch; định hướng hình thành cụm công nghiệp để tạo động lực tăng trưởng mới.

* Để đạt mục tiêu trên, địa phương sẽ triển khai những giải pháp gì, thưa đồng chí?

- Chúng tôi xây dựng 6 giải pháp trọng tâm, phấn đấu đưa Tuy Phước Bắc trở thành xã nông thôn mới hiện đại, phát triển khá của tỉnh.

Trong đó, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền số, xã hội số; luôn đặt lợi ích, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc và phát triển KT-XH theo hướng bền vững.

Đồng thời, quy hoạch tổng thể xã tạo không gian phát triển mới gắn với phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông, đô thị hóa. Phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới tăng trưởng xanh gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại. Phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển KT-XH; xây dựng hình ảnh quê hương Tuy Phước Bắc thân thiện, năng động, giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

* Xin cảm ơn đồng chí!

null