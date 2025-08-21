Tuy Phước Tây tạo đột phá để trở thành xã phát triển khá

(GLO)- Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Tuy Phước Tây (tỉnh Gia Lai) sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá để trở thành xã phát triển khá của tỉnh.

Hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 xã Phước Thành, Phước An (trước khi sáp nhập trở thành xã Tuy Phước Tây) đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi hầu hết các mục tiêu.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng 8,6%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 59,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,4%...

Hoạt động sản xuất sản phẩm đan nhựa giả mây tại nhà máy Hoàng Giang - Phước Thành 2 (thuộc Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang) ở thôn Bình An 1, xã Tuy Phước Tây. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường được tăng cường. Công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt, đáp ứng nhu cầu về đất ở và xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương. Công tác phối hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được chú trọng, đáp ứng nhu cầu của người dân; phối hợp giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn đảm bảo đúng tiến độ tỉnh giao.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Các giải pháp phòng chống tội phạm, TNGT, PCCC được triển khai đồng bộ. Đề án 06 của Chính phủ được áp dụng hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng quản lý dân cư, dịch vụ công.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phạm Công Đoan, việc thành lập xã Tuy Phước Tây trên cơ sở sáp nhập 2 xã là dấu mốc quan trọng, tạo bước chuyển mới về tổ chức bộ máy và khai thác tiềm năng để phát triển. Xã đã kịp thời kiện toàn tổ chức, ổn định tình hình chính trị - xã hội, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tạo đột phá trong giai đoạn 2025 - 2030

Đảng bộ xã xác định nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 là giai đoạn nền tảng, tạo bước đột phá để phấn đấu trở thành xã phát triển khá của tỉnh. Theo đó, những việc cần làm là xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản trị nhà nước; khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, trọng tâm là thành lập và kêu gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp có trong quy hoạch, thu hút ngành nghề công nghiệp chế biến, công nghệ cao.

Phát triển KT-XH gắn liền với quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống người dân. Hướng đi xuyên suốt là phát triển hài hòa giữa nông thôn và công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công, từng bước hình thành chính quyền số, xã hội số.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Tuy Phước Tây xác định 4 khâu đột phá. Trước hết, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức “đủ tâm, đủ tầm”, có năng lực, đạo đức, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã trong giai đoạn mới.

Cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn xã Tuy Phước Tây. Ảnh: ĐVCC

Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo đột phá trong khai thác tiềm năng đất đai, mở rộng không gian phát triển, hình thành các khu dân cư mới theo hướng phát triển đô thị gắn với mô hình giao thông công cộng (TOD).

Đẩy nhanh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là giao thông, thủy lợi, trường học, hệ thống nước sạch, bảo đảm điều kiện phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý, cung cấp dịch vụ công, nâng cao sự hài lòng của người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Công Đoan bày tỏ kỳ vọng: “Sự đồng thuận của toàn dân sẽ là động lực để Tuy Phước Tây vươn lên trở thành xã phát triển khá của tỉnh”.