An Hòa ưu tiên tăng trưởng xanh, bền vững

(GLO)- Phát triển du lịch gắn liền với lợi thế tự nhiên, lịch sử, văn hóa của địa phương, xem đây là tăng trưởng xanh, phát triển bền vững là hướng đi chủ yếu của xã An Hòa (tỉnh Gia Lai) trong thời gian tới.

Đây là một trong những nội dung chính được xác định tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra sáng nay (19.8).

Xã An Hòa được sáp nhập nguyên trạng từ 2 đơn vị hành chính xã An Hòa, An Quang và thêm phần diện tích 5 km2 từ xã An Nghĩa; với tổng diện tích tự nhiên 101,48 km2, quy mô dân số 14.182 người.

Nhiều kết quả nổi bật

Thời gian qua, Đảng bộ, quân và dân xã An Hòa đã đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển; cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bộ mặt nông thôn, miền núi có nhiều khởi sắc. Các chính sách xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Hòa đảm bảo hoạt động thông suốt, được người dân ghi nhận, đánh giá cao. Ảnh: Quang Tấn

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được phát huy, tạo được sự đồng thuận cao trong Đảng và toàn xã hội.

Một số kết quả nổi bật như tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2020 - 2025 đạt gần 1.638 tỷ đồng; tăng bình quân 11%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2025 ước đạt hơn 16 tỷ đồng. Xây dựng xã An Hòa (cũ) đạt đô thị loại V miền núi, xã An Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025. Sau sáp nhập, xã An Hòa mới có tỷ lệ nghèo đa chiều 12,4% (trong đó tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 3,67%, tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều 8,73%)…

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch UBND xã Huỳnh Tân, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền xã được triển khai đồng bộ, đảm bảo hoạt động ổn định, kịp thời, hiệu quả. Cán bộ, công chức các cơ quan đều nhiệt tình, trách nhiệm, làm việc đúng quy định của pháp luật.

Việc phân công, bố trí công chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được thực hiện rõ ràng, cụ thể. Trung tâm được trang bị cơ bản đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để hoạt động, đảm bảo thông suốt, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Định hình 3 vùng phát triển

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã An Hòa sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, ý chí, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tăng cường sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; đưa xã An Hòa phát triển nhanh, bền vững.

Thác 4 tầng - một trong những điểm đến hấp dẫn của An Hòa. Ảnh: Dũng Nhân

Theo Bí thư Đảng ủy xã Châu Văn Hiếu, điểm khác biệt trong nhiệm kỳ tới là Đảng bộ xã đã có định hướng phát triển cụ thể đối với 3 vùng.

Trong đó, vùng 1 nằm ở phía Đông - Nam của xã, thuộc khu vực thôn Vạn Long, Vạn Khánh, Trà Cong, Vạn Xuân, định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ sạch; trồng cây dâu tằm, cây có múi, cây trồng cạn, cây lâu năm... Phát triển khu chăn nuôi tập trung công nghệ cao, mô hình gà thả đồi tại thôn Vạn Xuân. Phát triển kết nối liên kết vùng với các xã An Lão, An Vinh, Ân Hảo, Vạn Đức.

Tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm Một trong những điểm mới đáng lưu ý là Đảng bộ xã An Hòa xác định trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm của xã: Cầu An Lão, đường tránh ĐT 629B (xã An Hòa), đường Hưng Nhượng đi Hoài Phú (Hoài Nhơn Tây), đường 5B An Hòa - An Lão; nhà thi đấu đa năng xã, khu sinh hoạt văn hóa xã; khu dân cư phía Tây An Hòa, trung tâm hành chính xã, Trường Mầm non An Hòa, khu tái định cư thôn Trà Cong; mở rộng Cụm công nghiệp Gò Cây Duối; đê sông phía Tây An Hòa, khu giãn dân thôn 2, khu du lịch sinh thái Hồ Hưng Long, khu du lịch sinh thái thác 4 tầng, khu du lịch Cổng trời...

Vùng 2 nằm ở khu vực trung tâm dọc tuyến đường tỉnh ĐT 629, gồm thôn Long Hòa, thôn Hưng Nhượng, thôn Xuân Phong Bắc, thôn Xuân Phong Nam. Định hướng phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch. Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, mở rộng Cụm công nghiệp Gò Cây Duối. Xây dựng khu giết mổ tập trung tại thôn Xuân Phong Nam. Phát triển kết nối liên kết vùng với phường Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Bắc.

Vùng 3 nằm ở phía Tây xã An Hòa, gồm thôn Xuân Phong Tây, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6. Định hướng đưa vào tour du lịch tỉnh Gia Lai đi An Toàn; phát triển du lịch thác 4 tầng, Cây số 6, thủy điện Nước Xáng, Cổng trời An Lão, bảo tồn sinh thái tự nhiên Đồi Sim Nước Ú. Phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và văn hóa cộng đồng. Phát triển các sản phẩm mật ong rừng, rượu sim, đan đát, thổ cẩm, trồng cây dược liệu (thìa canh, ba kích, chè dây…). Phát triển kết nối liên kết vùng với xã An Toàn, xã An Lão, xã An Vinh.

Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững

Bên cạnh 3 vùng phát triển, Đảng bộ xã An Hòa cũng xác định rõ 3 khâu đột phá tạo động lực. Thứ nhất, huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ theo Quy hoạch xã An Hòa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; đặc biệt hạ tầng giao thông để đảm bảo kết nối liên vùng. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; gắn với xây dựng hạ tầng số, hạ tầng viễn thông để phục vụ cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phục vụ cho cải cách hành chính.

Nghề trồng dâu nuôi tằm đang “hồi sinh” trên mảnh đất An Hòa. Ảnh: Quang Tấn

Thứ hai, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực phục vụ cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh theo định hướng phát triển của xã. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nhất là cho thanh niên trong độ tuổi lao động, nhằm nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động.

Thứ ba, phát triển du lịch xã An Hòa gắn liền với lợi thế tự nhiên, lịch sử, văn hóa của địa phương; xem đây là tăng trưởng xanh, phát triển bền vững gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc. Tập trung đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn liền với hệ sinh thái tự nhiên và phát triển nghề truyền thống.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Văn Thẩm cho rằng, một trong những giải pháp lớn để An Hòa bứt phá là phát triển thương mại, dịch vụ gắn với phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Đặc biệt, cần tập trung các nguồn lực, xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng, sinh thái của xã, gắn với tour du lịch của tỉnh Gia Lai và các xã trong tỉnh. Từ đó, từng bước đưa xã An Hòa phát triển du lịch phù hợp với đề án phát triển du lịch của tỉnh.