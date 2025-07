Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt kiểm tra hoạt động tại xã An Hòa

Rất quan tâm việc thực hiện các thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đã đi kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Hòa. Nơi đây được trang bị cơ bản đầy đủ cơ sở vật chất, trang-thiết bị cần thiết để hoạt động.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Hòa. Ảnh: Minh Hoàng

Từ ngày 1-7 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 60 hồ sơ trên lĩnh vực tư pháp, tất cả đều nộp theo hình thức trực tuyến. Trung tâm đã trả kết quả 52 hồ sơ trước hạn, còn 8 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Ghi nhận cố gắng của xã An Hòa trong tuần đầu tiên hoạt động theo mô hình mới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt lưu ý cấp ủy và chính quyền cần tập trung chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công và các cơ quan chuyên môn tăng cường hỗ trợ người dân, nhất là người dân tộc thiểu số.

Đây là đối tượng cần đặc biệt quan tâm, bởi xã An Hòa mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 xã An Hòa và An Quang (cũ), dân số hơn 14.000 người, trong đó người dân tộc H’re có gần 1.400 người, chủ yếu tập trung trên địa bàn xã An Quang (cũ).

Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Hòa đã báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt về tình hình hoạt động của xã; đồng thời, kiến nghị tỉnh quan tâm giúp đỡ địa phương khắc phục các khó khăn hiện tại, nhất là điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ công tác của lãnh đạo xã cũng như các cơ quan chuyên môn còn thiếu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt chia sẻ trước những khó khăn của xã An Hòa; ghi nhận cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức của xã trong những ngày đầu đi vào hoạt động, nhất là đã phát huy hiệu quả vai trò của Trung tâm Phục vụ hành chính công.



Đồng chí Trương Văn Đạt đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh tăng cường hỗ trợ xã An Hòa khắc phục những khó khăn hiện tại. Đồng thời, yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Hòa khẩn trương rà soát, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể cùng các cơ quan chuyên môn, tập trung chuẩn bị chu đáo văn kiện Đại hội Đảng bộ xã An Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.