Gia Lai: Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 59 năm chiến thắng Thuận Hạnh

Lãnh đạo xã Bình Hiệp dâng hương tại Nhà bia Khu di tích lịch sử Chiến thắng Thuận Hạnh. Ảnh: H.P

Cách đây 59 năm, vào ngày 22-8-1966, tại thôn Thuận Hạnh (xã Bình Thuận cũ, nay là xã Bình Hiệp), Đại đội 2 (thuộc Tiểu đoàn 52) phối hợp với lực lượng du kích xã đã đánh bại hàng chục đợt tấn công của hơn 1.500 quân thuộc Lữ đoàn không vận Mỹ; tiêu diệt 380 quân địch, làm bị thương hàng trăm quân địch; bắn rơi 8 máy bay trực thăng, bắn hỏng 4 máy bay trực thăng khác của địch, buộc địch phải rút lui.

Đây là trận đầu tiên lực lượng vũ trang địa phương độc lập tác chiến trực tiếp với quân viễn chinh Mỹ, đánh dấu một bước trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu cùng cán bộ, nhân dân địa phương đã dâng hoa, dâng hương tại nhà bia Khu di tích lịch sử Chiến thắng Thuận Hạnh, mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ-những người con ưu tú đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.