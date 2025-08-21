Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Gia Lai: Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 59 năm chiến thắng Thuận Hạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 21-8, tại Khu di tích lịch sử chiến thắng Thuận Hạnh, Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 59 năm chiến thắng Thuận Hạnh (22/8/1966 - 22/8/2025).

mg-1896.jpg
Lãnh đạo xã Bình Hiệp dâng hương tại Nhà bia Khu di tích lịch sử Chiến thắng Thuận Hạnh. Ảnh: H.P

Cách đây 59 năm, vào ngày 22-8-1966, tại thôn Thuận Hạnh (xã Bình Thuận cũ, nay là xã Bình Hiệp), Đại đội 2 (thuộc Tiểu đoàn 52) phối hợp với lực lượng du kích xã đã đánh bại hàng chục đợt tấn công của hơn 1.500 quân thuộc Lữ đoàn không vận Mỹ; tiêu diệt 380 quân địch, làm bị thương hàng trăm quân địch; bắn rơi 8 máy bay trực thăng, bắn hỏng 4 máy bay trực thăng khác của địch, buộc địch phải rút lui.

Đây là trận đầu tiên lực lượng vũ trang địa phương độc lập tác chiến trực tiếp với quân viễn chinh Mỹ, đánh dấu một bước trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu cùng cán bộ, nhân dân địa phương đã dâng hoa, dâng hương tại nhà bia Khu di tích lịch sử Chiến thắng Thuận Hạnh, mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ-những người con ưu tú đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển

Xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Ya Ma (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện cho 487 đảng viên trong Đảng bộ xã. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển. 

Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 20-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Canh Vinh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặt ra yêu cầu xây dựng địa phương trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh.

Xã An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

Xã An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

Chính trị

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã An Lão (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 230 đại biểu đại diện cho 927 đảng viên thuộc 35 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội thống nhất mục tiêu đưa xã về đích nông thôn mới vào năm 2027.

Phù Mỹ Tây cần tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Phù Mỹ Tây cần tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Chính trị

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Phù Mỹ Tây tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 160 đại biểu đại diện cho 736 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Một trong những yêu cầu đặt ra trong nhiệm kỳ tới là tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - linh hồn của Cách mạng Tháng Tám

Chủ tịch Hồ Chí Minh - linh hồn của Cách mạng Tháng Tám

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)-Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một bản hùng ca bất diệt, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam. Với thiên tài, bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là linh hồn, là ngọn cờ dẫn dắt cuộc Cách mạng đi đến thành công.

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Nhơn Tây lần thứ I vào sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đề nghị Đảng bộ xã cần huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Đại hội Đảng bộ xã Krong

Krong tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 19-8, Đảng bộ xã Krong (tỉnh Gia Lai) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 95 đại biểu đại diện cho 297 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Từ truyền thống kiên trung đến tương lai tươi sáng

Xã Ngô Mây phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ nhất là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của một địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cát Chánh, Cát Thắng và Cát Hưng, mở ra giai đoạn phát triển mới, với nhiều kỳ vọng và khát vọng vươn lên.

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tròn 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Gia Lai thêm tự hào truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xứng đáng là “lá chắn thép, thanh bảo kiếm” vì bình yên Tổ quốc và hạnh phúc nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tăng tốc đổi thẻ đảng viên

Công an tỉnh Gia Lai tăng tốc đổi thẻ đảng viên

Tin tức

(GLO)- Nhằm ứng dụng công nghệ số vào công tác Đảng, tất cả thẻ đảng viên đều sẽ được cấp lại là thẻ nhựa gắn chip. Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu nhận hồ sơ để cấp lại thẻ cho toàn bộ đảng viên trên toàn tỉnh, đảm bảo bài bản, khoa học, đúng tiến độ.

Xây dựng phường Thống Nhất văn minh, hiện đại

Xây dựng phường Thống Nhất văn minh, hiện đại

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Hôm nay (18-8), Ðảng bộ phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ðây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí và quyết tâm hướng tới mục tiêu xây dựng phường phát triển toàn diện, văn minh và bền vững.

Huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám

Huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám

Chính trị

Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng của lòng dân đồng tâm nhất trí, được Đảng tổ chức và lãnh đạo, được tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường. Trước thềm kỷ nguyên mới, bài học xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nhận thức và nâng cao.

Hoài Nhơn Bắc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ

Hoài Nhơn Bắc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Hôm nay (18-8), Ðại hội đại biểu Ðảng bộ phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra. Ðại hội sẽ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển nhanh, bền vững.

null