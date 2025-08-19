Phường An Khê khen thưởng 7 cá nhân, tập thể trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Chiều 18-8, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025).

Dự ngày hội có lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường An Khê; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, trường học, nguyên lãnh đạo Công an phường cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Ảnh: Ngọc Minh

Sau khi thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025); 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy phường An Khê Nguyễn Hùng Vỹ ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Công an phường thời gian qua. Bí thư Đảng ủy phường An Khê đề nghị Công an phường tiếp tục nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các hoạt động của Công an nhân dân, bảo đảm phục vụ Nhân dân và chuyển đổi số quốc gia.

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu phát triển sâu rộng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” để xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh.

Công an phường An Khê, Ban Chỉ huy Quân sự phường và Kiểm lâm địa bàn ký kết quy chế phối hợp thực hiện Nghị định 02/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng khác. Ảnh: Ngọc Minh

Tại ngày hội, Công an phường An Khê và Ban Chỉ huy Quân sự phường ký kết quy chế phối hợp thực hiện Nghị định 03/2019 của Chính phủ quy định về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; Công an phường An Khê, Ban Chỉ huy Quân sự phường và Kiểm lâm địa bàn ký kết quy chế phối hợp thực hiện Nghị định 02/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng khác.

Nhân sự kiện này, Công an phường An Khê tặng 60 suất quà là gạo, nhu yếu phẩm cho 60 hộ chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị 60 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường An Khê tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.