Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Phường An Khê khen thưởng 7 cá nhân, tập thể trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC MINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 18-8, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025).

Dự ngày hội có lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường An Khê; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, trường học, nguyên lãnh đạo Công an phường cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

img-7641.jpg
Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Ảnh: Ngọc Minh

Sau khi thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025); 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy phường An Khê Nguyễn Hùng Vỹ ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Công an phường thời gian qua. Bí thư Đảng ủy phường An Khê đề nghị Công an phường tiếp tục nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các hoạt động của Công an nhân dân, bảo đảm phục vụ Nhân dân và chuyển đổi số quốc gia.

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu phát triển sâu rộng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” để xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh.

img-7679.jpg
Công an phường An Khê, Ban Chỉ huy Quân sự phường và Kiểm lâm địa bàn ký kết quy chế phối hợp thực hiện Nghị định 02/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng khác. Ảnh: Ngọc Minh

Tại ngày hội, Công an phường An Khê và Ban Chỉ huy Quân sự phường ký kết quy chế phối hợp thực hiện Nghị định 03/2019 của Chính phủ quy định về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; Công an phường An Khê, Ban Chỉ huy Quân sự phường và Kiểm lâm địa bàn ký kết quy chế phối hợp thực hiện Nghị định 02/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng khác.

Nhân sự kiện này, Công an phường An Khê tặng 60 suất quà là gạo, nhu yếu phẩm cho 60 hộ chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị 60 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường An Khê tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai 24h: Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

Gia Lai 24h: Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

(GLO)- Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” với thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới" theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tăng tốc đổi thẻ đảng viên

Công an tỉnh Gia Lai tăng tốc đổi thẻ đảng viên

Tin tức

(GLO)- Nhằm ứng dụng công nghệ số vào công tác Đảng, tất cả thẻ đảng viên đều sẽ được cấp lại là thẻ nhựa gắn chip. Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu nhận hồ sơ để cấp lại thẻ cho toàn bộ đảng viên trên toàn tỉnh, đảm bảo bài bản, khoa học, đúng tiến độ.

Xây dựng phường Thống Nhất văn minh, hiện đại

Xây dựng phường Thống Nhất văn minh, hiện đại

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Hôm nay (18-8), Ðảng bộ phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ðây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí và quyết tâm hướng tới mục tiêu xây dựng phường phát triển toàn diện, văn minh và bền vững.

Huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám

Huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám

Chính trị

Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng của lòng dân đồng tâm nhất trí, được Đảng tổ chức và lãnh đạo, được tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường. Trước thềm kỷ nguyên mới, bài học xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nhận thức và nâng cao.

Hoài Nhơn Bắc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ

Hoài Nhơn Bắc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Hôm nay (18-8), Ðại hội đại biểu Ðảng bộ phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra. Ðại hội sẽ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển nhanh, bền vững.

Sư đoàn 3 Sao Vàng: Sáu thập kỷ tự hào với truyền thống “Trung dũng, kiên cường”

Sư đoàn 3 Sao Vàng: Sáu thập kỷ tự hào với truyền thống “Trung dũng, kiên cường”

Quốc phòng - An ninh

(GLO)-  Trưởng thành trong gian khó, chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt đã trở thành động lực, là sức mạnh nội sinh và niềm tự hào để cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3-Sao Vàng (Quân khu 1) tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới.

Ia Khươl tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới

Ia Khươl tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 16-8, Đảng bộ xã Ia Khươl tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ xã đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Ia Khươl hôm nay đã dần chuyển sang diện mạo mới.

Phù Mỹ Đông phấn đấu thành xã kinh tế trọng điểm

Phù Mỹ Đông phấn đấu thành xã kinh tế trọng điểm

Chính trị

(GLO)- Ngày 15-8, Ðảng bộ xã Phù Mỹ Đông đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đặt mục tiêu đưa Phù Mỹ Đông trở thành xã kinh tế trọng điểm.

null