Xây dựng phường An Khê ngày càng phát triển mạnh mẽ

NGỌC MINH
(GLO)- Sáng 17-8, Đảng bộ phường An Khê (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

img-7531.jpg
Đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội Đảng bộ phường An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ cùng 199 đại biểu chính thức, đại diện cho đảng viên trong Đảng bộ phường.

Phường An Khê được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của các phường Ngô Mây, Tây Sơn, An Phú, An Phước, An Tân và xã Thành An (thị xã An Khê). Sau khi sắp xếp, sáp nhập, Đảng bộ phường An Khê có 5 đảng bộ cơ sở, 20 chi bộ cơ sở và 34 chi bộ trực thuộc với 1.731 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế - xã hội phường An Khê có bước phát triển tích cực. Nền kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng: Dịch vụ chiếm 48,58%, công nghiệp - xây dựng 46,59%, nông nghiệp 4,83%. Tổng thu ngân sách đạt 135 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 6,71%; thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/năm, tăng 17 triệu đồng so với năm 2020.

Đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt, với tổng vốn hơn 497 tỷ đồng, triển khai 56 dự án trọng điểm, góp phần hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo ngày càng khang trang, hiện đại.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, phong trào văn nghệ, thể thao duy trì thường xuyên. Giáo dục đạt kết quả tích cực với 13/14 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 94%, hộ nghèo giảm còn 0,57%. An sinh xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu (3,29%); mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” được nhân rộng. Bộ máy tổ chức được kiện toàn, cán bộ nâng cao năng lực, hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả hơn.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025 -2030, Đảng bộ phường tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao. Trong đó, 3 khâu đột phá, gồm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo nội dung 4 Nghị quyết lớn của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 làm nền tảng cho phát triển; đẩy mạnh phát triển kinh tế, hạ tầng; phát triển văn hóa và giáo dục toàn diện.

053356401e8796d9cf96.jpg
Các đại biểu thống nhất các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường An Khê lần thứ I. Ảnh: Ngọc Minh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung ghi nhận, biểu dương những thành tựu Đảng bộ phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn phường tiếp tục phát huy kết quả, khẳng định vị thế “Phường An Khê là trung tâm phát triển kinh tế trên trục hành lang chiến lược Đông - Tây” và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Mai Việt Trung đề nghị Đảng bộ, chính quyền phường phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần anh hùng của quê hương, đoàn kết, đổi mới, quyết tâm xây dựng An Khê ngày càng phát triển mạnh mẽ theo phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển” để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, bền vững; ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái. Cải thiện môi trường đầu tư, huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng hiện đại, kết nối hiệu quả.

img-7559.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Khê, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt. Ảnh: Ngọc Minh

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường An Khê nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 22 đồng chí và đồng chí Nguyễn Hùng Vỹ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Khê.

Sư đoàn 3 Sao Vàng: Sáu thập kỷ tự hào với truyền thống “Trung dũng, kiên cường”

Sư đoàn 3 Sao Vàng: Sáu thập kỷ tự hào với truyền thống “Trung dũng, kiên cường”

Quốc phòng - An ninh

(GLO)-  Trưởng thành trong gian khó, chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt đã trở thành động lực, là sức mạnh nội sinh và niềm tự hào để cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3-Sao Vàng (Quân khu 1) tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới.

Ia Khươl tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới

Ia Khươl tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 16-8, Đảng bộ xã Ia Khươl tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ xã đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Ia Khươl hôm nay đã dần chuyển sang diện mạo mới.

Phù Mỹ Đông phấn đấu thành xã kinh tế trọng điểm

Phù Mỹ Đông phấn đấu thành xã kinh tế trọng điểm

Chính trị

(GLO)- Ngày 15-8, Ðảng bộ xã Phù Mỹ Đông đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đặt mục tiêu đưa Phù Mỹ Đông trở thành xã kinh tế trọng điểm.

Công ty 74 trao kinh phí thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường”

Công ty 74 trao kinh phí thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường”

Chính trị

(GLO)- Chiều 15-8, Công ty TNHH một thành viên 74 (Công ty 74), Binh đoàn 15 đã tổ chức gặp mặt, trao kinh phí hỗ trợ các em học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” năm học 2025-2026 và khen thưởng các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2024-2025.

Phường Bình Định phấn đấu cuối nhiệm kỳ 2025-2030 không còn hộ nghèo

Phường Bình Định phấn đấu cuối nhiệm kỳ 2025-2030 không còn hộ nghèo

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 13-8, Đảng bộ phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 200 đại biểu đại diện cho 1.679 đảng viên của 49 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Phường Bình Định phấn đấu đến cuối năm 2030 không còn hộ nghèo.

Xã Kông Chro cần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông-lâm nghiệp và du lịch nông thôn

Xã Kông Chro cần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông-lâm nghiệp và du lịch nông thôn

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kông Chro lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 13-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị xã cần tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông-lâm nghiệp và du lịch nông thôn.

