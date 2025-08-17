Xây dựng phường An Khê ngày càng phát triển mạnh mẽ

(GLO)- Sáng 17-8, Đảng bộ phường An Khê (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội Đảng bộ phường An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ cùng 199 đại biểu chính thức, đại diện cho đảng viên trong Đảng bộ phường.

Phường An Khê được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của các phường Ngô Mây, Tây Sơn, An Phú, An Phước, An Tân và xã Thành An (thị xã An Khê). Sau khi sắp xếp, sáp nhập, Đảng bộ phường An Khê có 5 đảng bộ cơ sở, 20 chi bộ cơ sở và 34 chi bộ trực thuộc với 1.731 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế - xã hội phường An Khê có bước phát triển tích cực. Nền kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng: Dịch vụ chiếm 48,58%, công nghiệp - xây dựng 46,59%, nông nghiệp 4,83%. Tổng thu ngân sách đạt 135 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 6,71%; thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/năm, tăng 17 triệu đồng so với năm 2020.

Đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt, với tổng vốn hơn 497 tỷ đồng, triển khai 56 dự án trọng điểm, góp phần hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo ngày càng khang trang, hiện đại.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, phong trào văn nghệ, thể thao duy trì thường xuyên. Giáo dục đạt kết quả tích cực với 13/14 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 94%, hộ nghèo giảm còn 0,57%. An sinh xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu (3,29%); mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” được nhân rộng. Bộ máy tổ chức được kiện toàn, cán bộ nâng cao năng lực, hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả hơn.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025 -2030, Đảng bộ phường tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao. Trong đó, 3 khâu đột phá, gồm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo nội dung 4 Nghị quyết lớn của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 làm nền tảng cho phát triển; đẩy mạnh phát triển kinh tế, hạ tầng; phát triển văn hóa và giáo dục toàn diện.

Các đại biểu thống nhất các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường An Khê lần thứ I. Ảnh: Ngọc Minh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung ghi nhận, biểu dương những thành tựu Đảng bộ phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn phường tiếp tục phát huy kết quả, khẳng định vị thế “Phường An Khê là trung tâm phát triển kinh tế trên trục hành lang chiến lược Đông - Tây” và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Mai Việt Trung đề nghị Đảng bộ, chính quyền phường phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần anh hùng của quê hương, đoàn kết, đổi mới, quyết tâm xây dựng An Khê ngày càng phát triển mạnh mẽ theo phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển” để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, bền vững; ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái. Cải thiện môi trường đầu tư, huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng hiện đại, kết nối hiệu quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Khê, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt. Ảnh: Ngọc Minh

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường An Khê nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 22 đồng chí và đồng chí Nguyễn Hùng Vỹ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Khê.