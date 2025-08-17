Khoa học, thương mại - dịch vụ và du lịch là động lực thúc đẩy phát triển của phường Quy Nhơn Nam

(GLO)-Sáng 16-8, Đảng bộ phường Quy Nhơn Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 239 đại biểu chính thức, đại diện cho 4.932 đảng viên của 71 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chỉ đạo Đại hội. Dự đại hội còn có đồng chí Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại hội là dấu mốc quan trọng, sự kiện chính trị lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, sau khi phường Quy Nhơn Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 phường: Nguyễn Văn Cừ, Ngô Mây, Ghềnh Ráng, Quang Trung.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Quy Nhơn Nam xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí khát vọng vươn lên để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội; tăng cường chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển phường Quy Nhơn Nam theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc và trở thành trung tâm du lịch, giáo dục, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) của tỉnh.

Quy Nhơn Nam hướng đến mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030 đạt 12%; tổng thu ngân sách đến năm 2030 đạt 340,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân đến năm 2030 đạt 90 - 100 triệu đồng…

Đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Ảnh: Nguyễn Dũng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân phường Quy Nhơn Nam; đặc biệt biểu dương sự quyết tâm trong quá trình triển khai chủ trương tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, chuyển giao nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cùng sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc của Ban Chấp hành Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên để nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa bộ máy vào hoạt động với phương châm tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng cho hay, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tỉnh Gia Lai xác định mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá. Trong đó, phường Quy Nhơn Nam giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Đảng bộ và nhân dân phường cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; khai thác hiệu quả các nguồn lực. Mục tiêu là xây dựng Quy Nhơn Nam trở thành phường văn minh, hiện đại, hạnh phúc; điểm sáng trong phát triển đô thị của tỉnh.

Đồng chí đề nghị phường Quy Nhơn Nam xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức cơ sở Đảng phải là hạt nhân đoàn kết, gần dân, sát dân, hiểu dân, vì dân; quán triệt phương châm hành động: “Gần dân để hiểu, đổi mới để tiến, ứng dụng công nghệ để nhanh, học tập để giỏi, nhìn xa để bền”.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai với phương châm “6 rõ”.

Làm tốt công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch, xây dựng đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; bảo đảm tính liên kết vùng và sự thống nhất trong quy hoạch.

“Quy Nhơn Nam là địa bàn then chốt về khoa học, giáo dục, thương mại - dịch vụ và du lịch. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường và của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn tới”, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh.

Phường cần phát triển kinh tế nhanh và bền vững, lấy du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn. Tận dụng tối đa lợi thế không gian ven biển, cảnh quan và vị trí cửa ngõ kết nối trung tâm với các khu vực phụ cận để quy hoạch đồng bộ, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, hình thành một quần thể dịch vụ - du lịch - kinh tế biển và kinh tế đêm sôi động, hấp dẫn.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị…

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn Nam ra mắt. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Đặng Mạnh Cường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.