Xây dựng An Nhơn Bắc trở thành đô thị phát triển năng động

(GLO)- Ðảng bộ phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ðây là dấu mốc chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng tốc, vượt lên và phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy. Ảnh: N.H

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy-Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn Bắc, về kết quả nổi bật nhiệm kỳ qua và định hướng phát triển trong thời gian tới.

▪ Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường An Nhơn Bắc đã đạt được những kết quả nổi bật nào trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, thưa đồng chí?

- Đảng bộ phường An Nhơn Bắc được thành lập từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ xã, phường: Nhơn Thành, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh, với tổng số 923 đảng viên. Phường có diện tích 31,95 km2, dân số 38.484 người.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy đã thể hiện rõ vai trò trung tâm lãnh đạo toàn diện, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân theo giá trị sản xuất của các địa phương trước khi sáp nhập cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết: Nhơn Thành tăng 15,84%/năm; Nhơn Phong tăng 13,6%; Nhơn Hạnh tăng 9,82%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; khai thác cơ bản hiệu quả tiềm năng nông nghiệp và làng nghề. Hạ tầng giao thông, kênh mương, chiếu sáng, thiết chế văn hóa được đầu tư đáng kể. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh có bước tiến rõ nét; trong đó, Nhơn Hạnh và Nhơn Phong đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; cơ bản đảm bảo nguyên tắc sinh hoạt, nâng cao chất lượng chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát; chú trọng phát triển đảng viên, nhất là ở khu vực khó khăn. Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội.

Các tuyến giao thông ở phường An Nhơn Bắc được trang trí rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: N.H

▪ Từ thực tiễn nhiệm kỳ qua, Đảng bộ rút ra những bài học gì?

- Bài học quan trọng nhất chính là Đảng bộ phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là yếu tố bền vững; luôn lắng nghe, tôn trọng và lấy lợi ích nhân dân làm trung tâm cho mọi chủ trương, chính sách. Tăng cường dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Chúng tôi cũng xác định công tác cán bộ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên là khâu đột phá. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, luân chuyển cán bộ phải gắn với yêu cầu thực tiễn và năng lực thực thi, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo và dám chịu trách nhiệm.

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; thực hiện công khai, minh bạch, xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

▪ Mục tiêu và khâu đột phá của phường trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là gì, đâu là khâu đột phá được ưu tiên, thưa đồng chí?

- Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường An Nhơn Bắc tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy dân chủ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực; phấn đấu xây dựng phường phát triển theo hướng đô thị.

Phường sẽ đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá tạo động lực phát triển gồm: Phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, mở rộng không gian đô thị kết nối; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung triển khai chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại - dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Nông dân phường An Nhơn Bắc chăm sóc mai kiểng. Ảnh: N.H

▪ Để xây dựng phường An Nhơn Bắc phát triển nhanh và bền vững, phường sẽ tập trung vào những giải pháp đột phá nào?

- Một trong những nhiệm vụ và giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số.

Trong phát triển đô thị, phường mở rộng không gian đô thị theo hướng Bắc và hướng Đông. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, nâng cao các tiêu chí đô thị theo hướng hiện đại. Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị; nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường giao thông nội thị theo quy hoạch.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu, các điểm sản xuất tập trung. Tích cực thu hút dự án công nghiệp, tạo động lực cho sự phát triển bền vững. Quy hoạch các điểm dân cư gắn với quỹ đất phát triển thương mại - dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành hệ thống cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại - dịch vụ…; trong đó thu hút đầu tư xây dựng 2 điểm thương mại, dịch vụ tại khu vực Tiên Hội, Trung Lý.

Xây dựng Đề án sắp xếp lại hệ thống chợ theo phân cấp quản lý; quy hoạch các điểm dân cư gắn với phát triển chợ; thu hút đầu tư xây dựng công trình thương mại, dịch vụ tại Khu đất thương mại, dịch vụ thuộc khu dân cư và chợ mới Cảnh Hàng.

Trong sản xuất nông nghiệp, phường đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế của địa phương, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chú trọng phát triển nền nông nghiệp an toàn, theo hướng hữu cơ, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Khuyến khích phát triển và nhân rộng mô hình kinh tế hộ, kinh tế vườn đạt hiệu quả kinh tế cao. Phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững, gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường…

▪ Xin cảm ơn đồng chí!