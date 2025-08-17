Xã Hội Sơn xác định 4 khâu đột phá chiến lược để phát triển bền vững

(GLO)- Chiều 16-8, Đảng bộ xã Hội Sơn (tỉnh Gia Lai) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Cang-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính dự và chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Bình Dương

Xã Hội Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Cát Lâm và Cát Sơn, với diện tích tự nhiên hơn 180 km², dân số hơn 14.300 người.

Nhiệm kỳ 2020-2025, 2 xã đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Theo đó, tổng sản phẩm địa phương tăng bình quân hằng năm 12,39%. Trong 5 năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 135,478 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công trung hạn hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,75 triệu đồng/năm.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Hội Sơn đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu. Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 7,6%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 64 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 0,46%; hằng năm, kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên.

Đồng thời, xã Hội Sơn xác định 4 khâu đột phá là: nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tinh gọn bộ máy, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị; tập trung cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hội Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ.

﻿ Ảnh: Bình Dương

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Cang đề nghị Đảng bộ xã Hội Sơn tiếp tục xây dựng, củng cố sự đoàn kết trong Đảng và trong toàn dân và xem đây là yếu tố quan trọng, động lực nội sinh để phát triển.

Cùng với đó, thay đổi cách nghĩ, cách làm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; xuất phát từ thực tiễn, vì lợi ích của Nhân dân mà hành động; không thụ động, trông chờ cấp trên hỗ trợ.

Sau Đại hội, Đảng ủy xã cần khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và sớm ban hành các chương trình hành động cụ thể, góp phần triển khai có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hội Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 23 đồng chí; đồng chí Võ Trọng Nhân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.