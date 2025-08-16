Phù Mỹ Ðông phấn đấu trở thành xã kinh tế trọng điểm của tỉnh

(GLO)- Ngày 15-8, Ðảng bộ xã Phù Mỹ Ðông tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ðây là sự kiện chính trị quan trọng, quyết định những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn để đưa xã bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Trần Văn Phúc

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Mỹ Đông, về kết quả nổi bật nhiệm kỳ qua và định hướng trong thời gian tới, nhằm đưa Phù Mỹ Đông trở thành xã kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Phù Mỹ Đông phát triển khá toàn diện

▪ Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Phù Mỹ Đông (hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Mỹ An, Mỹ Thắng, Mỹ Thọ) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đồng chí có thể chia sẻ những dấu ấn nổi bật?

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp. Nhờ vậy, các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội XIX của 3 xã cũ đều đạt và vượt. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân của xã Mỹ Thọ đạt 11,74%; xã Mỹ An 13,52%; xã Mỹ Thắng 11,29%. Các chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, giáo dục, y tế… đều đạt; quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định. Mỗi chỉ tiêu đạt được không chỉ phản ánh sự chuyển mình về kinh tế, mà qua đó còn chứng tỏ hạ tầng được cải thiện, đời sống nhân dân nâng lên, văn hóa - xã hội phát triển. Đây chính là nền tảng vững chắc để Phù Mỹ Đông bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế chủ động, tự tin.

▪ Từ những kết quả đó, Đảng bộ xã rút ra những bài học gì cho công tác lãnh đạo trong giai đoạn tới?

Qua thực tiễn nhiệm kỳ 2020 - 2025, chúng tôi rút ra 5 kinh nghiệm lớn. Thứ nhất, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất thực sự trong Đảng. Đây là yếu tố tiên quyết và là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, giữ vai trò quyết định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Thứ hai, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu. Thứ ba, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, quyết tâm, quyết liệt; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thứ năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong phát triển KT-XH hằng năm, từ đó phát huy nội lực, kịp thời tranh thủ tốt sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện các chương trình, dự án. Chú trọng phát triển kinh tế gắn liền với văn hóa và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tập trung chăm lo củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Khai thác, nuôi trồng thủy sản cũng là thế mạnh của xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: T.Sỹ

Định hướng phát triển nhanh và bền vững

▪ Vậy trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, định hướng và mục tiêu lớn của Đảng bộ là gì, thưa đồng chí?

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Phù Mỹ Đông tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Cùng với đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương và huy động mọi nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển. Phù Mỹ Đông chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng xã Phù Mỹ Đông phát triển nhanh và bền vững, trở thành xã kinh tế trọng điểm, có mức tăng trưởng cao hơn bình quân chung của tỉnh.

Cơ hội phát triển công nghiệp của xã Phù Mỹ Đông rất lớn, khi tỉnh đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ tại địa phương. Trong ảnh: Phối cảnh Khu công nghiệp Phù Mỹ. Ảnh: T.Sỹ

▪ Để hiện thực hóa mục tiêu trên, xã đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Phù Mỹ Đông xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện nhanh và hiệu quả để thúc đẩy KT-XH phát triển. Đó là, tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo dựa trên lợi thế đầu tư phát triển Khu công nghiệp Phù Mỹ, bến cảng Phù Mỹ, hạ tầng giao thông đồng bộ, nguồn lao động dồi dào… Cùng với đó là phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo và ngành công nghiệp năng lượng mới; hỗ trợ hình thành Trung tâm đào tạo nhân lực ngành năng lượng tái tạo mang tầm chiến lược quốc gia và khu vực trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương nói riêng, của tỉnh nói chung. Trên lĩnh vực nông nghiệp, xã phát triển theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, khai thác, nuôi trồng thủy sản; đồng thời, hình thành và nâng cao chuỗi giá trị từ nuôi trồng, sản xuất, chế biến đến phân phối sản phẩm, tạo nền tảng cho nông nghiệp bền vững. Phù Mỹ Đông còn dựa trên lợi thế về không gian biển, kết hợp bảo tồn các giá trị cảnh quan tự nhiên, đa dạng sinh học, để phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái khu vực đầm Trà Ổ. Xã cũng phát triển thêm các loại hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm qua các hoạt động của làng chài Tân Phụng, tham quan danh thắng mũi Vi Rồng, ngọn Hải Đăng và các điểm du lịch, dịch vụ gắn với hồ thủy lợi phía Tây xã. Mặt khác, mở rộng kết nối giao thông đồng bộ với tuyến du lịch của các địa phương, tạo thành tuyến du lịch xuyên suốt khu vực phía Đông của tỉnh. Xã đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phù Mỹ Đông xác định 4 khâu đột phá. Cụ thể, vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, tạo động lực để phát triển KT-XH, bảo đảm môi trường hành chính thông thoáng, minh bạch, an toàn cho hoạt động đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Hỗ trợ tối đa trong đầu tư phát triển dịch vụ cảng biển, logistics và phát triển thương mại bền vững gắn với phát triển thị trường bất động sản du lịch. Xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển; phát triển Phù Mỹ Đông thành xã kinh tế trọng điểm của tỉnh. Nâng tầm đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

▪ Xin cảm ơn đồng chí!