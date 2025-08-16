Danh mục
Xã Chơ Long cần phát huy các thế mạnh về nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động

THÚY NGỌ
(GLO)-Sáng 15-8, Đảng bộ xã Chơ Long (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 140 đại biểu đại diện cho 320 đảng viên của 19 chi bộ trực thuộc. 

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân Vận Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế và đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Đảng bộ xã Chơ Long được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ 2 xã Chơ Long (cũ) và Đăk Pơ Pho. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã trước sáp nhập đã phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; chủ động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng.

z6909805856791-8f45fd81b98e18c5f342424a0a712ad6.jpg
Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thúy Ngọ

Theo đó, kinh tế tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 5,21%/năm; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư ngày càng hoàn thiện và đồng bộ.

Chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện; quốc phòng-an ninh được giữ vững; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 89,2%...

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Chơ Long đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 6,8%; thu ngân sách đến năm 2030 đạt 1,7 tỷ đồng; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 8,44%/năm; tỷ lệ che phủ rừng 37,06%; hằng năm 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên kết nạp mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân Vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị thời gian tới Đảng bộ, chính quyền xã Chơ Long cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể; tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá mà Đại hội đã đề ra để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

chucc.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ (hàng đầu, thứ 6 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chơ Long khóa I. Ảnh: Thúy Ngọ

Bên cạnh đó, chú trọng công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Phát huy tinh thần đoàn kết trong cả hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, quan tâm phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, tiếp tục đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng gia đình số, xã hội số. Hoàn chỉnh công tác quy hoạch, tăng cường thu hút doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu đầu tư trên địa bàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Đặc biệt, xã cần chú trọng phát huy các thế mạnh về nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn; giới thiệu và đào tạo việc làm cho người dân. Quan tâm xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, phân tích từng đối tượng, để từng bước giảm nghèo bền vững; chăm lo tốt các gia đình chính sách, người có công, gia đình yếu thế.

Ngoài ra, tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm và huy động cả hệ thống chính trị đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Đảng ủy xã Chơ Long nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 21 đồng chí; đồng chí Đinh Thị Thắm được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

