Công ty Cao su Chư Sê tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025

(GLO)- Chiều 15-8, tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê hiện có hơn 7.500 ha cao su trải dài trên địa bàn 8 xã phía Tây tỉnh Gia Lai. Hầu hết vườn cây thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa-nơi đời sống kinh tế của người dân còn khó khăn. Tình hình an ninh trật tự, an ninh nông thôn ở một số thôn, làng tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định.

Công an các xã và các đội sản xuất cao su ký kết quy chế phối hợp hoạt động đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: H.U

Trước tình hình đó, Công ty đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên, người lao động; phát động phong trào thi đua lao động sản xuất gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Một trong những giải pháp thiết thực và hiệu quả mà Công ty thực hiện là phát triển cao su ở đâu thì tuyển dụng lao động địa phương ở đó; đồng thời, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Nhờ vậy, người lao động yên tâm lao động sản xuất, góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại Ngày hội, các đội sản xuất cao su thuộc Công ty đã ký kết giao ước thi đua đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, Công an các xã và các đội sản xuất cũng ký kết quy chế phối hợp hoạt động đảm bảo an ninh trật tự.

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen vì có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Hồng Uyên

Dịp này, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê đã quyết định tặng giấy khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân vì có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.