(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Nhơn Tây lần thứ I vào sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đề nghị Đảng bộ xã cần huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Dự Đại hội có đồng chí Vũ Hoàng Hà-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và 160 đại biểu đại diện cho 673 đảng viên thuộc 27 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Nhơn Tây ra mắt Đại hội. Ảnh: Phi Long

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn xã An Nhơn Tây đã chung sức đồng lòng nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Trong đó, kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; hạ tầng giao thông được đầu tư cơ bản đồng bộ, góp phần tạo diện mạo nông thôn khởi sắc. Văn hóa-xã hội chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể có nhiều tiến bộ; quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra 3 khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo động lực giúp xã An Nhơn Tây bứt tốc, phát triển.

Các đại biểu biểu quyết, thống nhất thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đảng bộ xã phấn đấu hằng năm có 90% tổ chức cơ sở Đảng và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên mới đạt 3%/năm trở lên so với tổng số đảng viên trong Đảng bộ; tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 14,9%; cơ cấu kinh tế đến năm 2030 đạt trên 22%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 62 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đến năm 2030 đạt gần 145 tỷ đồng.

Đồng chí Mai Việt Trung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phi Long

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung nhấn mạnh: Để triển khai và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất; chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Rà soát, đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển trên từng lĩnh vực và các nguồn lực của địa phương để từ đó xác định các giải pháp phát triển kinh tế phù hợp.

Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp, logistics... Hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao chất lượng, hướng đến các thị trường tiêu thụ ổn định, lâu dài; từng bước đưa nông sản, sản phẩm OCOP địa phương lên sàn thương mại điện tử, kết nối tiêu thụ.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Nhơn Tây có 26 đồng chí; đồng chí Võ Mộng Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.