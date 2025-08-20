Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN BÌNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Nhơn Tây lần thứ I vào sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đề nghị Đảng bộ xã cần huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Dự Đại hội có đồng chí Vũ Hoàng Hà-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và 160 đại biểu đại diện cho 673 đảng viên thuộc 27 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

anh-1.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Nhơn Tây ra mắt Đại hội. Ảnh: Phi Long

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn xã An Nhơn Tây đã chung sức đồng lòng nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Trong đó, kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; hạ tầng giao thông được đầu tư cơ bản đồng bộ, góp phần tạo diện mạo nông thôn khởi sắc. Văn hóa-xã hội chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể có nhiều tiến bộ; quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra 3 khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo động lực giúp xã An Nhơn Tây bứt tốc, phát triển.

z6921907707806-78c8b31b0fcaa02b1b39010f13346c53.jpg
Các đại biểu biểu quyết, thống nhất thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
﻿Ảnh: Phi Long

Đảng bộ xã phấn đấu hằng năm có 90% tổ chức cơ sở Đảng và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên mới đạt 3%/năm trở lên so với tổng số đảng viên trong Đảng bộ; tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 14,9%; cơ cấu kinh tế đến năm 2030 đạt trên 22%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 62 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đến năm 2030 đạt gần 145 tỷ đồng.

z6921907725546-67330f2efcd9c13c25b85da2dfc932a4.jpg
Đồng chí Mai Việt Trung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phi Long

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung nhấn mạnh: Để triển khai và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất; chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Rà soát, đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển trên từng lĩnh vực và các nguồn lực của địa phương để từ đó xác định các giải pháp phát triển kinh tế phù hợp.

Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp, logistics... Hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao chất lượng, hướng đến các thị trường tiêu thụ ổn định, lâu dài; từng bước đưa nông sản, sản phẩm OCOP địa phương lên sàn thương mại điện tử, kết nối tiêu thụ.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Nhơn Tây có 26 đồng chí; đồng chí Võ Mộng Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tròn 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Gia Lai thêm tự hào truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xứng đáng là “lá chắn thép, thanh bảo kiếm” vì bình yên Tổ quốc và hạnh phúc nhân dân.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Chư A Thai nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt đại hội

Đồng chí Trịnh Thị Hồng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai

Chính trị

(GLO)- Ngày 18-8, đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chư A Thai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 100 đại biểu đại diện 738 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tham dự đại hội.

Công an tỉnh Gia Lai tăng tốc đổi thẻ đảng viên

Công an tỉnh Gia Lai tăng tốc đổi thẻ đảng viên

Tin tức

(GLO)- Nhằm ứng dụng công nghệ số vào công tác Đảng, tất cả thẻ đảng viên đều sẽ được cấp lại là thẻ nhựa gắn chip. Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu nhận hồ sơ để cấp lại thẻ cho toàn bộ đảng viên trên toàn tỉnh, đảm bảo bài bản, khoa học, đúng tiến độ.

Hoài Nhơn Bắc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ

Hoài Nhơn Bắc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Hôm nay (18-8), Ðại hội đại biểu Ðảng bộ phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra. Ðại hội sẽ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển nhanh, bền vững.

Nâng tầm giá trị nông nghiệp từ tái cơ cấu

Nâng tầm giá trị nông nghiệp từ tái cơ cấu

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ðảng bộ xã Vạn Ðức tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nhiệm kỳ qua, xã đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong tái cơ cấu nông nghiệp, qua đó nâng giá trị sản xuất và thu nhập cho nông dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả.

Ia Khươl tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới

Ia Khươl tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 16-8, Đảng bộ xã Ia Khươl tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ xã đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Ia Khươl hôm nay đã dần chuyển sang diện mạo mới.

Phù Mỹ Đông phấn đấu thành xã kinh tế trọng điểm

Phù Mỹ Đông phấn đấu thành xã kinh tế trọng điểm

Chính trị

(GLO)- Ngày 15-8, Ðảng bộ xã Phù Mỹ Đông đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đặt mục tiêu đưa Phù Mỹ Đông trở thành xã kinh tế trọng điểm.

null