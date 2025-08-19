Phát huy lợi thế xây dựng Vân Canh bền vững, giàu bản sắc

Xã Vân Canh được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Canh Thuận, xã Canh Hòa, thị trấn Vân Canh và làng Canh Giao (thuộc xã Canh Hiệp). Sau sáp nhập, xã Vân Canh có tổng diện tích tự nhiên hơn 208 km2, với 23 thôn, làng. Dân số của xã có 3.628 hộ với 13.456 nhân khẩu; tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 63,2%. Đảng bộ xã có 41 tổ chức đảng trực thuộc (5 đảng bộ và 36 chi bộ), với 1.205 đảng viên.

Nền tảng vững chắc

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và nhân dân xã Vân Canh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đập dâng Hà Thanh góp phần tạo nguồn, bổ sung lưu lượng nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của xã Vân Canh. Ảnh: H.P

Trong đó, kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; năng suất lao động và thu nhập được tăng lên. Đáng chú ý, tổng giá trị sản phẩm địa phương giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 6.090 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 9,82% (tăng 0,03% so với Nghị quyết). Lĩnh vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,86%, ước đạt 1.065 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng tăng 12,91%, ước đạt 4.005 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ tăng 5,08%, ước đạt 1.020 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND xã Vân Canh Nguyễn Xuân Việt, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của địa phương luôn được duy trì, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Trong đó, cơ cấu sản xuất nội bộ ngành chuyển đổi theo hướng phát huy tối đa lợi thế của địa phương và gắn với nhu cầu thị trường; năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất được nâng lên. Kết cấu hạ tầng, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, hệ thống điện, đường, trường, trạm khang trang, hiện đại hơn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của xã.

Kinh tế lâm nghiệp của xã tiếp tục phát triển. Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 17.000 ha; trong đó, đất có rừng tự nhiên hơn 9.412 ha, rừng trồng gần 7.380 ha. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng, tỷ lệ độ che phủ rừng đến nay đạt 71,14%, tăng 1,82% so với năm 2020.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tăng cường. Hằng năm, có 90,62% tổ chức đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 93,54% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Sau sáp nhập, tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị xã được sắp xếp, củng cố, kiện toàn, tinh gọn, nhanh chóng đi vào hoạt động phát huy hiệu lực, hiệu quả.

Hạ tầng KT-XH ngày càng hoàn thiện

Một trong những kết quả đáng chú ý trong nhiệm kỳ qua của xã Vân Canh là thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu hút đầu tư. Đến nay, trên địa bàn xã đã có một số DN đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Đặc biệt, Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh có quy mô 75 ha đã thu hút 10 DN, tỷ lệ lấp đầy 90%; trong đó phần mở rộng thêm 38 ha có 1 nhà đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương.

Đồng thời, địa phương đã tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh có quy mô 75 ha đã thu hút 10 DN, với tỷ lệ lấp đầy 90%, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Ảnh: H.P

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng; chỉnh trang đô thị được quan tâm. Xã đã đầu tư và đưa vào sử dụng các công trình, dự án quan trọng, tạo động lực phát triển của địa phương như: Đập dâng Sông Hà Thanh 1, 2; khu dân cư Hiệp Hà; sửa chữa, nâng cấp đường giao thông, nhà văn hóa các thôn, làng, khu phố, hệ thống lưới điện… Qua đó, góp phần hoàn chỉnh hạ tầng KT-XH, tạo diện mạo mới cho nông thôn và chỉnh trang đô thị.

Ngoài ra, xã triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với công tác giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm bình quân 6,23%/năm. Xã cũng chú trọng huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo cải thiện nhà ở; đến nay đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 7,2 tỷ đồng.

Chung một ý chí, cùng hành động

Bí thư Đảng ủy xã Vân Canh Trần Kim Vũ cho rằng bài học kinh nghiệm cần được phát huy trong giai đoạn mới là luôn coi trọng phát triển KT-XH phải gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh; giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Đồng thời, lấy sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc và uy tín của cán bộ, đảng viên.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Vân Canh xác định mục tiêu chung là tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phấn đấu xây dựng xã Vân Canh phát triển nhanh và bền vững.

Để thực hiện thành công mục tiêu đó, Đảng bộ xã Vân Canh đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm cần phải được thực hiện hiệu quả.

Thứ nhất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương. Tập trung kêu gọi, xúc tiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đầu tư vào Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh và cụm công nghiệp mới.

Thứ hai, triển khai lập quy hoạch chung của xã; huy động tất cả nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm.

Thứ ba, tập trung thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2025 - 2030 gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Xã Vân Canh đề ra mục tiêu phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng của đồng bào Bahnar làng Hà Văn Trên. Ảnh: T.Châu

Thứ tư, triển khai thực hiện công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên cơ sở khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Thứ năm, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo định hướng quy hoạch phát triển KT-XH của địa phương.

Ông Trần Kim Vũ khẳng định: “Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vân Canh sẽ chung một ý chí, cùng hành động, khắc phục khó khăn, khai mở tiềm năng, biến khát vọng thành hiện thực, đưa Vân Canh trở thành xã phát triển nhanh, bền vững xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân”.