Phổ biến pháp luật giúp cử tri hiểu đúng quyền bầu cử

KIỀU ANH (thực hiện)
(GLO)- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần, đòi hỏi công tác tuyên truyền pháp luật được triển khai sớm, đồng bộ.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Ðặng Công Tiến - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh về những giải pháp nhằm giúp cử tri hiểu rõ quyền, nghĩa vụ khi tham gia bầu cử.

Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh, Sở Tư pháp đã triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử như thế nào, thưa ông?

- Ngay từ giữa năm 2025, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, Sở đã tham mưu ban hành 5 văn bản chỉ đạo, định hướng nội dung, hình thức và khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử. Trong đó, trọng tâm là Văn bản số 246/HĐPH ngày 23-1 về tăng cường PBGDPL phục vụ bầu cử và Công văn số 521/HĐPH ngày 12-2 về tuyên truyền pháp luật về cư trú phục vụ bầu cử.

Sở Tư pháp cũng tham mưu UBND tỉnh tổ chức 1 hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về bầu cử cho hơn 350 báo cáo viên pháp luật là lãnh đạo, công chức các sở, ngành, LLVT và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời tổ chức 3 ngày hội “Công dân với pháp luật” tại 3 cụm địa phương (15 xã, phường), thu hút hơn 600 hội viên, đoàn viên nòng cốt ở cơ sở tham gia tìm hiểu pháp luật và được tư vấn trực tiếp về các quy định liên quan đến bầu cử.

Ngoài ra, Sở còn tổ chức 1 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền về bầu cử cho 110 tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông qua các hoạt động này, ngành Tư pháp tập trung phổ biến những nội dung trọng tâm, điểm mới của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc này giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nắm vững quy định để tiếp tục truyền đạt, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã biên soạn các tình huống hỏi - đáp pháp luật; đăng tải bài viết, hình ảnh tuyên truyền trên Bản tin Tư pháp Gia Lai, Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo OA “Phổ biến pháp luật tỉnh Gia Lai”. Qua đó, kiến thức pháp luật về bầu cử được truyền tải đến người dân nhanh chóng, rộng rãi và dễ tiếp cận hơn.

bau-cu-2-4264.jpg
Đoàn công tác của Sở Tư pháp do Giám đốc Sở Đặng Công Tiến (bìa trái) làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại phường Diên Hồng. Ảnh: ĐVCC

Thưa ông, việc triển khai các hoạt động phổ biến pháp luật ở cơ sở được thực hiện ra sao để thông tin đến với cử tri hiệu quả?

- Bên cạnh việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật, Sở Tư pháp đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp làm việc với một số địa phương để nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ phục vụ bầu cử.

Cụ thể, đoàn công tác của Sở đã làm việc với các phường: Pleiku, Hội Phú, An Phú, Diên Hồng và xã Gào, đồng thời kiểm tra, trao đổi, hướng dẫn về nội dung, hình thức phổ biến pháp luật. Qua đó kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ, bảo đảm các hoạt động được triển khai thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Sở Tư pháp cũng chú trọng phát huy vai trò của lực lượng làm công tác pháp luật ở cơ sở như báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và những người có uy tín trong cộng đồng. Đây là lực lượng gần gũi với người dân, có điều kiện truyền tải các quy định của pháp luật một cách dễ hiểu, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri khi tham gia bầu cử.

bau-cu-3.jpg
Tổ tuyên truyền viên khu phố 43, phường Quy Nhơn tham gia phát phiếu cử tri và tuyên truyền đến từng hộ dân. Ảnh: K.A

Qua các hoạt động đã triển khai, ông kỳ vọng công tác phổ biến pháp luật sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cử tri về cuộc bầu cử như thế nào, thưa ông?

- Thông qua các hoạt động phổ biến pháp luật, chúng tôi mong muốn giúp cử tri hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu.

Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin pháp luật đầy đủ, dễ tiếp cận sẽ giúp người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri, hiểu đúng quy trình, thủ tục tham gia bầu cử để chủ động thực hiện quyền công dân của mình.

Chúng tôi cũng mong muốn cử tri quan tâm tìm hiểu tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Trên cơ sở đó, cử tri có thêm thông tin để cân nhắc, lựa chọn và tín nhiệm những đại biểu tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Xin cảm ơn ông!

null