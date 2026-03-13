Gia Lai triển khai đồng bộ nhiều phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử

(GLO)- Để bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều phương án từ tỉnh đến cơ sở.

Các biện pháp bảo vệ nhiều tầng, nhiều lớp được thiết lập, hình thành “lá chắn” chủ động phòng ngừa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Chủ động từ sớm, giữ vững địa bàn cơ sở

Ngay từ thời điểm chuẩn bị bầu cử, các lực lượng chức năng đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Trên tuyến biên giới đất liền của tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng tại chỗ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cùng với đó, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên luyện tập phương án xử lý tình huống. Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn - cho biết: “Đơn vị đã chủ động phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, nhất là Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động bầu cử.

Đồng thời, duy trì quân số trực 24/24 giờ, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu nhằm giữ vững an ninh khu vực biên giới trong mọi thời điểm”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Pnôn tuyên truyền, vận động cử tri nắm vững quy định và tích cực tham gia bầu cử. Ảnh: P.D

Tại các địa phương, phương án bảo vệ ANTT tại khu vực bỏ phiếu được thiết lập nhiều tầng, nhiều lớp. Ông Lý Anh Sang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Chư Sê - cho biết: Các vòng bảo vệ được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho hòm phiếu, khu vực bỏ phiếu và nơi niêm yết danh sách ứng cử viên, cử tri.

Công an xã giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với lực lượng quân sự trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các thôn, làng; đồng thời, theo dõi chặt chẽ không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý thông tin sai lệch về cuộc bầu cử.

Tại các khu dân cư, người dân cũng chủ động tham gia giữ gìn ANTT. Ông Đặng Bá Hy - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kỳ Sơn (xã Tuy Phước Đông) cho biết: Thôn chia thành 5 xóm để lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ ANTT trước, trong và sau bầu cử; đồng thời, kịp thời thông tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường để phối hợp xử lý.

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt

Trong tổng thể các giải pháp bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt. Với vai trò cơ quan thường trực Tiểu ban an ninh, trật tự xã hội và y tế, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn phức tạp.

Theo Đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị đã xây dựng phương án bố trí, phân công lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn ngày bầu cử sát với tình hình thực tế từng địa bàn.

Hơn 230 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị trực thuộc được tăng cường về cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, nơi có nhiều khu vực bỏ phiếu nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.

Trên không gian mạng, lực lượng Công an phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, “phủ xanh” thông tin chính thống, nâng cao nhận thức và cảnh giác của người dân trước các luận điệu xuyên tạc.

Lực lượng an ninh mạng và phòng - chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thường xuyên giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý thông tin giả, sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh kiểm tra và hướng dẫn Công an cấp xã về đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương dịp trước, trong và sau bầu cử. Ảnh: ĐVCC

Ở tuyến cơ sở, Công an cấp xã giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm ANTT. 100% quân số được huy động, phối hợp với dân quân tự vệ, dân phòng và các tổ tự quản tổ chức trực, tuần tra, kiểm soát trước, trong và sau bầu cử.

Trung tá Nguyễn Đức Thành - Trưởng Công an xã Tuy Phước Đông - cho hay: Nhờ triển khai đồng bộ các phương án từ sớm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được kiểm soát ổn định; không phát sinh “điểm nóng”, không xảy ra khiếu kiện đông người phức tạp và chưa phát hiện hành vi tuyên truyền xuyên tạc, chống phá bầu cử.

“Chúng tôi tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống” - Trung tá Thành khẳng định.