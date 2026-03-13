Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý dữ liệu bầu cử: Bảo đảm chính xác, minh bạch

(GLO)- Quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý dữ liệu bầu cử.

Việc số hóa thông tin giúp nâng cao độ chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, đồng thời đơn giản hóa quy trình và giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Nâng cao chất lượng quản lý dữ liệu bầu cử

Quản lý dữ liệu bầu cử được xác định là khâu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tổ chức bầu cử. Tại phường Pleiku, công tác này đã chuyển từ ghi chép, cộng sổ thủ công sang quản lý bằng phần mềm điện tử. Các tổ bầu cử nhập thông tin cử tri và số liệu phiếu bầu vào biểu mẫu định dạng sẵn trên hệ thống, giúp cập nhật nhanh, thuận tiện và hạn chế sai sót.

Xã Ia Chia đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý dữ liệu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: P.D

Ông Nguyễn Xuân Phước - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) phường Pleiku - cho biết: Phần mềm được tích hợp “bộ lọc logic nghiệp vụ” theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tự động đối chiếu dữ liệu theo Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Khi số liệu không khớp, hệ thống lập tức cảnh báo, khóa lệnh lưu để cán bộ kiểm tra, rà soát lại, qua đó hạn chế gần như hoàn toàn sai sót trong tính toán thủ công.

Tại xã Ayun, UBBC xã đã cập nhật danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND lên phần mềm quản lý bầu cử ngay sau khi hoàn tất hiệp thương, giúp dữ liệu đồng bộ trên toàn hệ thống, thuận tiện cho quản lý và tra cứu. Đồng thời, địa phương khai thác hiệu quả ứng dụng VNeID để rà soát, lập và cập nhật danh sách cử tri nhanh chóng, chính xác, hạn chế trùng lặp thông tin.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBBC xã Ayun - cho hay: Mặt trận và các đoàn thể đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng các sản phẩm tuyên truyền như video, infographic, tờ gấp điện tử. Với hơn 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, xã chú trọng rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư; vận động người dân hoàn thiện thủ tục về khai tử, thay đổi nơi cư trú để chuẩn hóa dữ liệu cử tri, bảo đảm đầy đủ quyền bầu cử của công dân.

Tại xã Chư Sê, việc số hóa thông tin cử tri giúp nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức bầu cử. Dữ liệu được lưu trữ, truy xuất nhanh, phân loại theo từng khu vực bỏ phiếu; phần mềm tự động đối soát thông tin để phát hiện trùng lặp giữa nơi thường trú và tạm trú, bảo đảm mỗi công dân chỉ bầu cử tại một địa điểm theo quy định.

Các ngành cũng phối hợp liên thông dữ liệu chặt chẽ: CA xã cung cấp dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; bộ phận tư pháp - hộ tịch cập nhật kịp thời các biến động; văn phòng UBND xã tổng hợp, kết nối nguồn dữ liệu để lập danh sách cử tri niêm yết.

Cử tri đồng thuận

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong bầu cử không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn nhận được sự đồng thuận của cử tri.

Cử tri Vũ Tiến Lập (khu phố 2, phường Quy Nhơn Đông) cho rằng việc quét mã QR để xem tiểu sử, quá trình công tác của ứng cử viên giúp người dân thuận tiện tìm hiểu thông tin, có thêm thời gian cân nhắc trước khi lựa chọn đại biểu xứng đáng.

Cử tri khu phố 2 (phường Quy Nhơn Đông) sử dụng điện thoại thông minh để tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: N.H

Cử tri Nguyễn Trọng Đại (thôn Phú Mỹ, xã Tuy Phước) cho rằng việc áp dụng chuyển đổi số mang lại nhiều tiện lợi trong tiếp cận thông tin bầu cử. Chỉ với điện thoại thông minh, cử tri có thể quét mã QR để nhanh chóng tra cứu thông tin về ứng cử viên, giúp việc tìm hiểu trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn.

Bà Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên UBBC tỉnh - nhìn nhận: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bầu cử không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn giúp cử tri tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện.

Việc ứng dụng công nghệ góp phần bảo đảm tính chính xác, kịp thời, minh bạch trong bầu cử, qua đó nâng cao chất lượng lựa chọn đại biểu và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, công nghệ cũng giúp hoàn thiện quy trình tổ chức bầu cử, bảo đảm dân chủ, công khai và minh bạch.

