Cửu An khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển

Đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội Đảng bộ xã Cửu An, lần thứ I. Ảnh: Ngọc Minh

Dự Đại hội có các đồng chí: Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ cùng 120 đại biểu chính thức, đại diện cho đảng viên trong Đảng bộ xã.

Xã Cửu An được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng 4 đơn vị hành chính: xã Tú An, Song An, Xuân An và xã Cửu An (cũ). Sau khi sáp nhập, xã Cửu An có 15 thôn, 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số với 19.874 nhân khẩu. Đảng bộ xã Cửu An có 3 Đảng bộ cơ sở, 13 chi bộ cơ sở và 19 chi bộ trực thuộc với 588 đảng viên.

Nhiệm kỳ qua, cơ cấu kinh tế xã chuyển dịch đúng hướng; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, còn 1,91%. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả ban đầu với 7 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao. Toàn xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; một số thôn, làng hướng đến chuẩn nông thôn mới nâng cao. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,83%, an sinh xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả toàn diện; kết nạp đảng viên mới trong nhiệm kỳ đạt 100% chỉ tiêu.

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Cửu An tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý thức tự lực, tự cường, sáng tạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra. Đại hội thông qua 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, gồm: Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị xã đủ phẩm chất, năng lực và uy tín gắn với xây dựng chính quyền số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên hạ tầng giao thông và công nghệ phục vụ cho quá trình chuyển đổi số tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương đặc biệt là vùng bán ngập lòng hồ Thủy điện An Khê - Ka Nak, khu di tích Rộc Tưng, vườn dâu da đỏ, đập Hòn Cỏ và các công trình thủy lợi kết hợp phát triển du lịch cộng đồng. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với phát triển kinh tế hợp tác - hợp tác xã, đồng thời định hướng tập trung phát triển nông, lâm, thủy sản.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cửu An ra mắt. Ảnh: Ngọc Minh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung, ghi nhận, biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cửu An đã đạt được. Đây chính là tiền đề quan trọng và là động lực to lớn để Đảng bộ xã tiếp tục phát triển bền vững hơn trong những năm tới cũng như góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội, đồng chí Mai Việt Trung đề nghị, Đảng bộ xã Cửu An tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng xã ngày càng phát triển. Phải tạo ra đột phá thực sự trong phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đặc biệt, phải biến các tiềm năng du lịch độc đáo như vùng bán ngập lòng hồ Thủy điện An Khê - Ka Nak, khu di tích khảo cổ Rộc Tưng, vườn dâu da đỏ, thành những sản phẩm du lịch cụ thể, hấp dẫn, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững, nhất là quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cửu An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Ngọc Minh

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Cửu An, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 21 đồng chí; đồng chí Đinh Văn Cương được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cửu An.