Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Cửu An khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC MINH

(GLO)- Sáng 18-8, Đảng bộ xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội.

img-7582.jpg
Đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội Đảng bộ xã Cửu An, lần thứ I. Ảnh: Ngọc Minh

Dự Đại hội có các đồng chí: Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ cùng 120 đại biểu chính thức, đại diện cho đảng viên trong Đảng bộ xã.

Cửu An được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng 4 đơn vị hành chính: xã Tú An, Song An, Xuân An và xã Cửu An (cũ). Sau khi sáp nhập, xã Cửu An có 15 thôn, 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số với 19.874 nhân khẩu. Đảng bộ xã Cửu An có 3 Đảng bộ cơ sở, 13 chi bộ cơ sở và 19 chi bộ trực thuộc với 588 đảng viên.

Nhiệm kỳ qua, cơ cấu kinh tế xã chuyển dịch đúng hướng; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, còn 1,91%. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả ban đầu với 7 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao. Toàn xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; một số thôn, làng hướng đến chuẩn nông thôn mới nâng cao. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,83%, an sinh xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả toàn diện; kết nạp đảng viên mới trong nhiệm kỳ đạt 100% chỉ tiêu.

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Cửu An tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý thức tự lực, tự cường, sáng tạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra. Đại hội thông qua 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, gồm: Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị xã đủ phẩm chất, năng lực và uy tín gắn với xây dựng chính quyền số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên hạ tầng giao thông và công nghệ phục vụ cho quá trình chuyển đổi số tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương đặc biệt là vùng bán ngập lòng hồ Thủy điện An Khê - Ka Nak, khu di tích Rộc Tưng, vườn dâu da đỏ, đập Hòn Cỏ và các công trình thủy lợi kết hợp phát triển du lịch cộng đồng. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với phát triển kinh tế hợp tác - hợp tác xã, đồng thời định hướng tập trung phát triển nông, lâm, thủy sản.

3g1a7208.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cửu An ra mắt. Ảnh: Ngọc Minh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung, ghi nhận, biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cửu An đã đạt được. Đây chính là tiền đề quan trọng và là động lực to lớn để Đảng bộ xã tiếp tục phát triển bền vững hơn trong những năm tới cũng như góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội, đồng chí Mai Việt Trung đề nghị, Đảng bộ xã Cửu An tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng xã ngày càng phát triển. Phải tạo ra đột phá thực sự trong phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đặc biệt, phải biến các tiềm năng du lịch độc đáo như vùng bán ngập lòng hồ Thủy điện An Khê - Ka Nak, khu di tích khảo cổ Rộc Tưng, vườn dâu da đỏ, thành những sản phẩm du lịch cụ thể, hấp dẫn, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững, nhất là quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

img-7602.jpg
Đại biểu thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cửu An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Ngọc Minh

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Cửu An, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 21 đồng chí; đồng chí Đinh Văn Cương được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cửu An.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ban chấp hành Đảng bộ xã Chư A Thai nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt đại hội

Đồng chí Trịnh Thị Hồng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai

Chính trị

(GLO)- Ngày 18-8, đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chư A Thai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 100 đại biểu đại diện 738 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tham dự đại hội.

Ðưa Quy Nhơn Bắc trở thành động lực tăng trưởng mới

Ðưa Quy Nhơn Bắc trở thành động lực tăng trưởng mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 18-8, Ðảng bộ phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ðây là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho địa phương giàu tiềm năng, giữ vị trí trung tâm kết nối trong tiến trình đô thị hóa mạnh mẽ của tỉnh.

Nâng Phù Mỹ lên tầm là xã trọng điểm của tỉnh Gia Lai

Nâng Phù Mỹ lên tầm là xã trọng điểm của tỉnh Gia Lai

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Phù Mỹ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 18-8 là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để Ðảng bộ xã nhìn lại chặng đường đã qua, cùng thống nhất từ ý chí đến hành động nhằm xây dựng Phù Mỹ phát triển xứng tầm xã trọng điểm của tỉnh Gia Lai.

Hoài Nhơn Bắc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ

Hoài Nhơn Bắc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Hôm nay (18-8), Ðại hội đại biểu Ðảng bộ phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra. Ðại hội sẽ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển nhanh, bền vững.

Nâng tầm giá trị nông nghiệp từ tái cơ cấu

Nâng tầm giá trị nông nghiệp từ tái cơ cấu

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ðảng bộ xã Vạn Ðức tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nhiệm kỳ qua, xã đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong tái cơ cấu nông nghiệp, qua đó nâng giá trị sản xuất và thu nhập cho nông dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả.

Phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa Ia Sao phát triển toàn diện

Phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa Ia Sao phát triển toàn diện

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Với tâm thế chủ động và khát vọng đổi mới, Ðảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy nội lực, tranh thủ ngoại lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa địa phương phát triển toàn diện, bền vững trong thời kỳ mới.

null