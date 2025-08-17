Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Quyết tâm xây dựng phường Hoài Nhơn Tây thành địa phương phát triển khá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VĂN VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 17-8, Đảng bộ phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Thái Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, dự Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân phường Hoài Nhơn Tây (được sáp nhập từ phường Hoài Hảo và xã Hoài Phú) nỗ lực đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong công tác xây dựng Đảng, phường Hoài Nhơn Tây chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 85%, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

1.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoài Nhơn Tây khóa I. Ảnh: Văn Vỹ

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất toàn phường ước đạt gần 8.800 tỷ đồng, tăng bình quân hơn 22%/năm; cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ với 228 công trình thiết yếu, góp phần thay đổi diện mạo địa phương. Đời sống văn hóa có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm. Đến nay, địa phương không còn hộ nghèo; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường đề ra mục tiêu đưa Hoài Nhơn Tây trở thành phường phát triển khá của tỉnh Gia Lai, với thu nhập bình quân đầu người ước đạt 101 triệu đồng/năm, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội bền vững và 90% chi, đảng bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

dong-chi-thai-ngoc-binh-1.jpg
Đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Văn Vỹ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tựu Đảng bộ phường Hoài Nhơn Tây đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền phường Hoài Nhơn Tây trong nhiệm kỳ mới tiếp tục tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa, đoàn kết; thống nhất, phát huy nội lực đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.. Phấn đấu xây dựng Phường Hoài Nhơn Tây trở thành phường thuộc nhóm phát triển khá của tỉnh Gia Lai; hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường Hoài Nhơn Tây nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường có 23 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Phượng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa Ia Sao phát triển toàn diện

Phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa Ia Sao phát triển toàn diện

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Với tâm thế chủ động và khát vọng đổi mới, Ðảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy nội lực, tranh thủ ngoại lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa địa phương phát triển toàn diện, bền vững trong thời kỳ mới.

Ia Khươl tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới

Ia Khươl tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 16-8, Đảng bộ xã Ia Khươl tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ xã đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Ia Khươl hôm nay đã dần chuyển sang diện mạo mới.

Phù Mỹ Đông phấn đấu thành xã kinh tế trọng điểm

Phù Mỹ Đông phấn đấu thành xã kinh tế trọng điểm

Chính trị

(GLO)- Ngày 15-8, Ðảng bộ xã Phù Mỹ Đông đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đặt mục tiêu đưa Phù Mỹ Đông trở thành xã kinh tế trọng điểm.

Ia Hiao khát vọng vươn lên

Ia Hiao khát vọng vươn lên

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng mà còn là dịp để Đảng bộ xã nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp thêm lửa cho những khát vọng mới bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

null