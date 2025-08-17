Quyết tâm xây dựng phường Hoài Nhơn Tây thành địa phương phát triển khá

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân phường Hoài Nhơn Tây (được sáp nhập từ phường Hoài Hảo và xã Hoài Phú) nỗ lực đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong công tác xây dựng Đảng, phường Hoài Nhơn Tây chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 85%, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoài Nhơn Tây khóa I. Ảnh: Văn Vỹ

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất toàn phường ước đạt gần 8.800 tỷ đồng, tăng bình quân hơn 22%/năm; cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ với 228 công trình thiết yếu, góp phần thay đổi diện mạo địa phương. Đời sống văn hóa có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm. Đến nay, địa phương không còn hộ nghèo; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường đề ra mục tiêu đưa Hoài Nhơn Tây trở thành phường phát triển khá của tỉnh Gia Lai, với thu nhập bình quân đầu người ước đạt 101 triệu đồng/năm, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội bền vững và 90% chi, đảng bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Văn Vỹ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tựu Đảng bộ phường Hoài Nhơn Tây đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền phường Hoài Nhơn Tây trong nhiệm kỳ mới tiếp tục tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa, đoàn kết; thống nhất, phát huy nội lực đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.. Phấn đấu xây dựng Phường Hoài Nhơn Tây trở thành phường thuộc nhóm phát triển khá của tỉnh Gia Lai; hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường Hoài Nhơn Tây nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường có 23 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Phượng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.