Phường Hoài Nhơn Đông đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 14 và 15-8, Đảng bộ phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ dự và chỉ đạo Đại hội.

Về dự Đại hội còn có đồng chí Nguyễn Duy Quý-nguyên quyền Bí thư Tỉnh ủy Bình Định; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; nguyên lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn và các xã, phường Hoài Mỹ, Hoài Hải, Hoài Hương cũ; cùng 166 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.100 đảng viên đến từ 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: A.N

Phường Hoài Nhơn Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã, phường Hoài Mỹ, Hoài Hải và Hoài Hương (thị xã Hoài Nhơn cũ). Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ 3 xã, phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Trong đó, Đảng bộ các xã, phường đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đạt trên 95%; kết nạp mới 168 đảng viên.

Ở lĩnh vực kinh tế, toàn phường hiện có trên 740 phương tiện khai thác hải sản với sản lượng đánh bắt hằng năm đạt trên 33.000 tấn. Phường cũng đã tập trung thực hiện Chương trình hành động về “Tiếp tục đầu tư phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới giai đoạn 2021-2025”; triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, từ năm 2021 đến nay trên địa bàn phường không có tàu cá vi phạm.

Với diện tích cây trồng hằng năm gần 2.000 ha, trong đó cây lúa trên 1.700 ha, nhân dân trên địa bàn phường đã mạnh dạn áp dụng các loại giống mới, kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

Cơ cấu kinh tế trên địa bàn phường chuyển dịch theo hướng công nghiệp dịch vụ. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn phường đạt trên 168 tỷ đồng. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế… tiếp tục được quan tâm. Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực; đến năm 2024, các xã đều không còn hộ nghèo.

Khu vực phòng thủ được xây dựng vững chắc, công tác tuyển quân luôn đạt 100% chỉ tiêu được giao. Chủ quyền biển đảo được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tai nạn giao thông được kiềm chế.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoài Nhơn Đông khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: A.N

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất đề ra 18 chỉ tiêu cơ bản trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, hằng năm, có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên; tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 17,9%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 là 51,4 tỷ đồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 49,74%.

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ 2025-2020, phường phấn đấu thu hút 5 dự án mới; giải ngân vốn đầu tư công so với kế hoạch HĐND tỉnh giao đạt 100%; phát triển mới 1 sản phẩm du lịch…

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hoài Nhơn Đông nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 28 đồng chí; đồng chí Phạm Văn Chung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.