Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Phường Hoài Nhơn Đông đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025-2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ÁNH NGUYỆT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 14 và 15-8, Đảng bộ phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ dự và chỉ đạo Đại hội.

Về dự Đại hội còn có đồng chí Nguyễn Duy Quý-nguyên quyền Bí thư Tỉnh ủy Bình Định; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; nguyên lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn và các xã, phường Hoài Mỹ, Hoài Hải, Hoài Hương cũ; cùng 166 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.100 đảng viên đến từ 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

10.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: A.N

Phường Hoài Nhơn Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã, phường Hoài Mỹ, Hoài Hải và Hoài Hương (thị xã Hoài Nhơn cũ). Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ 3 xã, phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Trong đó, Đảng bộ các xã, phường đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đạt trên 95%; kết nạp mới 168 đảng viên.

Ở lĩnh vực kinh tế, toàn phường hiện có trên 740 phương tiện khai thác hải sản với sản lượng đánh bắt hằng năm đạt trên 33.000 tấn. Phường cũng đã tập trung thực hiện Chương trình hành động về “Tiếp tục đầu tư phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới giai đoạn 2021-2025”; triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, từ năm 2021 đến nay trên địa bàn phường không có tàu cá vi phạm.

Với diện tích cây trồng hằng năm gần 2.000 ha, trong đó cây lúa trên 1.700 ha, nhân dân trên địa bàn phường đã mạnh dạn áp dụng các loại giống mới, kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

Cơ cấu kinh tế trên địa bàn phường chuyển dịch theo hướng công nghiệp dịch vụ. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn phường đạt trên 168 tỷ đồng. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế… tiếp tục được quan tâm. Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực; đến năm 2024, các xã đều không còn hộ nghèo.

Khu vực phòng thủ được xây dựng vững chắc, công tác tuyển quân luôn đạt 100% chỉ tiêu được giao. Chủ quyền biển đảo được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tai nạn giao thông được kiềm chế.

8.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoài Nhơn Đông khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: A.N

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất đề ra 18 chỉ tiêu cơ bản trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, hằng năm, có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên; tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 17,9%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 là 51,4 tỷ đồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 49,74%.

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ 2025-2020, phường phấn đấu thu hút 5 dự án mới; giải ngân vốn đầu tư công so với kế hoạch HĐND tỉnh giao đạt 100%; phát triển mới 1 sản phẩm du lịch…

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hoài Nhơn Đông nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 28 đồng chí; đồng chí Phạm Văn Chung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Ia Hiao khát vọng vươn lên

Ia Hiao khát vọng vươn lên

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng mà còn là dịp để Đảng bộ xã nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp thêm lửa cho những khát vọng mới bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Hướng tới mục tiêu xã phát triển trung bình khá

Xã Kon Gang hướng tới mục tiêu phát triển trung bình khá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 14-8, Đảng bộ xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với nền tảng thành công của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã bước vào giai đoạn mới với quyết tâm xây dựng Kon Gang trở thành xã phát triển trung bình khá của tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Phú giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Sơmei

Đồng chí Trần Đức Phú giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Sơmei

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Trong 2 ngày (12 và 13-8), Đảng bộ xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 99 đại biểu đại diện cho 280 đảng viên thuộc 20 tổ chức Đảng trực thuộc. Đồng chí Trần Đức Phú được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Xã Mang Yang hướng tới nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại

Xã Mang Yang hướng tới nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Trên cơ sở thành tựu, kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020 - 2025, bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm chính trị cao, xã Mang Yang hướng tới xây dựng nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại, đời sống người dân nâng cao, trở thành xã động lực của tỉnh Gia Lai.

null