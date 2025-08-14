Xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị vững mạnh trong thời kỳ mới

(GLO)- Nhiệm kỳ 2020-2025 khép lại, Ðảng bộ xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) để lại nhiều dấu ấn quan trọng, củng cố niềm tin và tạo khí thế mới trước thềm Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra ngày 14-8.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư Păh.

Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư Păh, cho hay: Đảng bộ xã Chư Păh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính: Thị trấn Phú Hòa, xã Nghĩa Hòa và xã Hòa Phú. Hiện Đảng bộ có 13 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 26 chi bộ trực thuộc Đảng bộ với 910 đảng viên.

▪ Thưa đồng chí, nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, đâu là những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân xã Chư Păh đã đạt được?

- Nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua, chúng tôi đối mặt nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, giá nông sản bấp bênh... Song nhờ sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng ủy, tinh thần đoàn kết của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, xã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trọng tâm vào nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Thu ngân sách hằng năm tăng ổn định, tổng thu toàn nhiệm kỳ đạt 147,6 tỷ đồng; chi ngân sách thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, với tổng chi 143,5 tỷ đồng.

Ba chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới; phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững) được triển khai đồng bộ, huy động nguồn lực lớn, đã thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Xã hoàn thành việc xóa 31/31 căn nhà tạm, nhà dột nát (kinh phí hơn 1 tỷ đồng); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,72%. Giáo dục đạt kết quả tích cực, 8/9 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Về văn hóa - xã hội, chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; 100% hộ dân có điện lưới quốc gia. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu (134 công dân nhập ngũ). Xã xây dựng 8 mô hình tự quản, lắp đặt 43 camera giám sát an ninh, góp phần đảm bảo bình yên địa bàn.

Về xây dựng Đảng, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ then chốt, Đảng ủy xã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong nhiệm kỳ, kết nạp mới 125 đảng viên; 94% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 92% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều chi bộ đạt xuất sắc. 100% thôn, tổ dân phố có chi bộ; 88,2% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng; 94% trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên. Vai trò nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu, được phát huy rõ nét.

Cấp ủy xã kiên quyết thực hiện các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Xã Chư Păh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính (thị trấn Phú Hòa, xã Nghĩa Hòa và xã Hòa Phú). Ảnh: Viễn Khánh

▪ Đại hội lần này sẽ đề ra những mục tiêu, định hướng lớn nào cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặc biệt về phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân?

- Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ tới là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển KT-XH; nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng xã Chư Păh phát triển bền vững.

Chúng tôi xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên các lĩnh vực thế mạnh như thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao và tiểu thủ công nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để phát triển nhanh, bền vững.

Nghiên cứu, bám sát chỉ tiêu tỉnh giao gắn với thực tế địa phương, xã Chư Păh xác định một số chỉ tiêu KT-XH cụ thể đến năm 2030. Trong đó, phấn đấu tổng thu ngân sách đạt 15,5 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản phẩm 7,9%/năm; cơ cấu kinh tế với nông - lâm nghiệp chiếm 62%, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 17,25%, thương mại - dịch vụ 20,75%.

Người dân xã Chư Păh thu hoạch cà phê. Ảnh: Minh Lý

▪ Đồng chí có thể chia sẻ những nhiệm vụ đột phá mà Đảng bộ xã sẽ tập trung trong nhiệm kỳ mới?

- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chư Păh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh đất nước đạt nhiều thành tựu, đồng thời đang đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trên địa bàn xã quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, với việc xác định 2 nhóm nhiệm vụ đột phá.

Thứ nhất, tập trung cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chính sách của Trung ương và của tỉnh để làm nền tảng thể chế, tạo động lực phát triển; bảo đảm môi trường pháp lý thông thoáng, minh bạch, an toàn cho hoạt động đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số, kinh tế số nhằm phục vụ người dân và DN tốt hơn.

Xã Chư Păh huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn của xã. Ảnh: Viễn Khánh

▪ Xin cảm ơn đồng chí!