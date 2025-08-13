Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ MANG YANG LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Xã Mang Yang hướng tới nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ TRỌNG (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mang Yang)
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trên cơ sở thành tựu, kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020 - 2025, bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm chính trị cao, xã Mang Yang hướng tới xây dựng nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại, đời sống người dân nâng cao, trở thành xã động lực của tỉnh Gia Lai.

Đây là mục tiêu quan trọng của xã Mang Yang được xác định rõ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tạo đà chuyển mình trong giai đoạn phát triển mới

bg-1.jpg
Đồng chí Lê Trọng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mang Yang.

Xã Mang Yang được thành lập theo Nghị quyết số 1664/NQ-UBTVQH15 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở hợp nhất 3 xã và 1 thị trấn của huyện Mang Yang và huyện Đak Đoa trước đây. Xã có tổng diện tích tự nhiên 173,58 km2 với quy mô dân số 30.302 người. Sau sáp nhập, xã Mang Yang có quy mô lớn về diện tích và dân số, có vị trí trung tâm của khu vực, thuận lợi để mở rộng không gian quy hoạch phát triển theo hướng tập trung, đồng bộ, quy hoạch dài hạn.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, song đảng bộ 4 xã, thị trấn trước đây đã đoàn kết, thống nhất cùng với các tầng lớp nhân dân nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Trong đó, Đảng bộ thị trấn Kon Dơng thực hiện đạt 17/19 chỉ tiêu; Đảng bộ xã Đak Djrăng đạt 20/21 chỉ tiêu; Đảng bộ xã Đak Yă đạt 21/24 chỉ tiêu; Đảng bộ xã Hải Yang đạt 24/24 chỉ tiêu. Qua đó, đã làm thay đổi diện mạo ở các địa bàn, đời sống của người dân, nhất là vùng dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt 58,04 triệu đồng/năm.

Trên lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông nghiệp khẳng định vị thế và chuyển hướng sang nông nghiệp sạch, hình thành vùng nguyên liệu tập trung gắn với đầu ra ổn định và khả năng cạnh tranh, mang lại hiệu quả kinh tế cao với các cây trồng chủ lực: Sầu riêng, chanh dây, cà phê, mắc ca, dược liệu.

Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển. Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Mang Yang với Nhà máy chế biến rau quả của Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đi vào hoạt động từ năm 2019 và có 3 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, hứa hẹn tạo cú hích trong phát triển KT-XH của xã Mang Yang.

2bg-3.jpg
Xã Mang Yang chú trọng xây dựng sản phẩm OCOP gắn với nông sản chủ lực ở địa phương. Ảnh: Đ.H

Bước vào giai đoạn mới, thừa hưởng cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ từ trung tâm hành chính huyện Mang Yang trước đây, xã Mang Yang có nhiều tiềm năng về đất đai, công nghiệp chế biến, du lịch nghỉ dưỡng và hệ thống giao thông huyết mạch của tỉnh như QL 19, QL 19D, điểm đấu nối cao tốc Quy Nhơn - Pleiku... Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp giá trị cao, phát triển thương mại - dịch vụ, kết nối vùng và tiềm năng phát triển tại cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Việc tập trung nguồn lực từ 4 đơn vị hành chính cũ cũng giúp xã Mang Yang có khả năng huy động nội lực tốt hơn, thu hút các nhà đầu tư, chương trình, dự án đầu tư của các thành phần kinh tế, nhất là loại hình kinh tế tư nhân, tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân.

Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng sẽ tạo cơ hội sàng lọc, bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, theo hướng chuyên nghiệp và tinh giản, hướng tới một nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt cho người dân và DN.

Trở thành vùng động lực của tỉnh

Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mang Yang cần đổi mới tư duy phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực tạo nền tảng cho địa phương phát triển nhanh, phấn đấu trở thành vùng động lực của tỉnh.

Để thực hiện được mục tiêu, quan điểm phát triển trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã xác định tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị, thật sự phát huy vai trò là cấp cơ sở gần dân, sâu sát địa bàn. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp quản lý, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao năng lực quản trị của địa phương gắn với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ động khai thác hiệu quả các cơ hội từ chuyển đổi số, công nghệ và hội nhập để tạo bứt phá về KT-XH, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng nông thôn trong xã với các đô thị lân cận.

them2-1806.jpg
Toàn cảnh xã Mang Yang nhìn từ trên cao. Ảnh: Đ.H

Đồng thời, Mang Yang thúc đẩy phong trào khởi nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát huy, sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của xã, qua đó huy động, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển công nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng, hình thành các khu dân cư tập trung để thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, cung ứng dịch vụ cho cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và đón đầu dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Cùng với đó, chú trọng công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn…

Trên cơ sở mục tiêu, quan điểm phát triển và các chỉ tiêu chủ yếu đã được xác định trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Mang Yang tập trung 4 khâu đột phá phát triển.

Thứ nhất, xác định quy hoạch là một trong những nhiệm vụ đầu tiên, đặc biệt quan trọng trong định hình không gian phát triển mới và thu hút các nguồn lực đầu tư để khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực tăng trưởng KT-XH. Ngay sau quy hoạch phải tập trung nguồn lực để đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, theo hướng Mang Yang là xã trung tâm, cung ứng các dịch vụ logistics, kết nối liên xã, liên tỉnh và kết nối vùng. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng đô thị tại trung tâm xã để thu hút các dự án dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, tạo nhiều việc làm cho người dân vùng nông thôn.

Thứ hai, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy của Đảng, hành chính nhà nước và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm của cấp cơ sở, phục vụ người dân và DN.

Thứ ba, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ và thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo mọi điều kiện thu hút nguồn lực bên ngoài đầu tư vào nông nghiệp, qua đó đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giá trị kinh tế cao, hình thành các chuỗi liên kết đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Thứ tư, thực hiện định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động KT-XH đồng bộ với dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, các dự án du lịch nghỉ dưỡng và dự án quy mô lớn.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, với những chủ trương, quyết sách cùng quan điểm phát triển và các khâu đột phá được xác định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Mang Yang sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao nhất để xây dựng Mang Yang phát triển nhanh, phấn đấu trở thành vùng động lực của tỉnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Mang Yang quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

Mang Yang quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

(GLO)- Nhiều năm nay, từ các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước cùng sự hưởng ứng người dân địa phương, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tập trung đầu tư xây dựng và sửa chữa hạ tầng giao thông nông thôn. Qua đó, giúp người dân vận chuyển hàng hóa thuận tiện, thúc đẩy kinh tế phát triển. 

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng xã biên giới Ia Dom vững mạnh toàn diện

Xây dựng xã biên giới Ia Dom vững mạnh toàn diện

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 100 đại biểu đại diện cho 325 đảng viên của 16 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ xã. Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Xã Kbang phấn đấu không còn hộ nghèo vào cuối nhiệm kỳ 2025-2030

Xã Kbang phấn đấu không còn hộ nghèo vào cuối nhiệm kỳ 2025-2030

Chính trị

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Kbang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, xã phấn đấu không còn hộ nghèo.

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong bối cảnh mới, vị thế mới

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong bối cảnh mới, vị thế mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO) – Ngày 12-8, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị và mở ra chặng đường mới trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Vũ Đình Hạnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Boòng

Đồng chí Vũ Đình Hạnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Boòng

Chính trị

(GLO)- Sáng 11-8, Đảng bộ xã Ia Boòng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với tinh thần thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới sáng tạo-Hiệu quả”. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Pleiku khóa I. Ảnh: Đức Thụy

Xây dựng phường Pleiku trở thành điểm đến xanh-văn minh-giàu bản sắc

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I diễn ra vào sáng 11-8, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đặt ra yêu cầu xây dựng Pleiku trở thành điểm đến xanh-văn minh-giàu bản sắc.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku. Ảnh: Đức Thụy

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chính trị

(GLO)- Sáng 11-8, tại Hội trường 2-9, Đảng bộ phường Pleiku đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ xã Bàu Cạn

Bàu Cạn phấn đấu trở thành xã phát triển toàn diện

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Xây dựng địa phương phát triển toàn diện là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bàu Cạn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào sáng 10-8.

null