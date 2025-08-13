Xã Mang Yang hướng tới nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại

(GLO)- Trên cơ sở thành tựu, kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020 - 2025, bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm chính trị cao, xã Mang Yang hướng tới xây dựng nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại, đời sống người dân nâng cao, trở thành xã động lực của tỉnh Gia Lai.

Đây là mục tiêu quan trọng của xã Mang Yang được xác định rõ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tạo đà chuyển mình trong giai đoạn phát triển mới

Đồng chí Lê Trọng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mang Yang.

Xã Mang Yang được thành lập theo Nghị quyết số 1664/NQ-UBTVQH15 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở hợp nhất 3 xã và 1 thị trấn của huyện Mang Yang và huyện Đak Đoa trước đây. Xã có tổng diện tích tự nhiên 173,58 km2 với quy mô dân số 30.302 người. Sau sáp nhập, xã Mang Yang có quy mô lớn về diện tích và dân số, có vị trí trung tâm của khu vực, thuận lợi để mở rộng không gian quy hoạch phát triển theo hướng tập trung, đồng bộ, quy hoạch dài hạn.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, song đảng bộ 4 xã, thị trấn trước đây đã đoàn kết, thống nhất cùng với các tầng lớp nhân dân nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Trong đó, Đảng bộ thị trấn Kon Dơng thực hiện đạt 17/19 chỉ tiêu; Đảng bộ xã Đak Djrăng đạt 20/21 chỉ tiêu; Đảng bộ xã Đak Yă đạt 21/24 chỉ tiêu; Đảng bộ xã Hải Yang đạt 24/24 chỉ tiêu. Qua đó, đã làm thay đổi diện mạo ở các địa bàn, đời sống của người dân, nhất là vùng dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt 58,04 triệu đồng/năm.

Trên lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông nghiệp khẳng định vị thế và chuyển hướng sang nông nghiệp sạch, hình thành vùng nguyên liệu tập trung gắn với đầu ra ổn định và khả năng cạnh tranh, mang lại hiệu quả kinh tế cao với các cây trồng chủ lực: Sầu riêng, chanh dây, cà phê, mắc ca, dược liệu.

Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển. Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Mang Yang với Nhà máy chế biến rau quả của Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đi vào hoạt động từ năm 2019 và có 3 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, hứa hẹn tạo cú hích trong phát triển KT-XH của xã Mang Yang.

Xã Mang Yang chú trọng xây dựng sản phẩm OCOP gắn với nông sản chủ lực ở địa phương. Ảnh: Đ.H

Bước vào giai đoạn mới, thừa hưởng cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ từ trung tâm hành chính huyện Mang Yang trước đây, xã Mang Yang có nhiều tiềm năng về đất đai, công nghiệp chế biến, du lịch nghỉ dưỡng và hệ thống giao thông huyết mạch của tỉnh như QL 19, QL 19D, điểm đấu nối cao tốc Quy Nhơn - Pleiku... Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp giá trị cao, phát triển thương mại - dịch vụ, kết nối vùng và tiềm năng phát triển tại cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Việc tập trung nguồn lực từ 4 đơn vị hành chính cũ cũng giúp xã Mang Yang có khả năng huy động nội lực tốt hơn, thu hút các nhà đầu tư, chương trình, dự án đầu tư của các thành phần kinh tế, nhất là loại hình kinh tế tư nhân, tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân.

Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng sẽ tạo cơ hội sàng lọc, bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, theo hướng chuyên nghiệp và tinh giản, hướng tới một nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt cho người dân và DN.

Trở thành vùng động lực của tỉnh

Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mang Yang cần đổi mới tư duy phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực tạo nền tảng cho địa phương phát triển nhanh, phấn đấu trở thành vùng động lực của tỉnh.

Để thực hiện được mục tiêu, quan điểm phát triển trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã xác định tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị, thật sự phát huy vai trò là cấp cơ sở gần dân, sâu sát địa bàn. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp quản lý, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao năng lực quản trị của địa phương gắn với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ động khai thác hiệu quả các cơ hội từ chuyển đổi số, công nghệ và hội nhập để tạo bứt phá về KT-XH, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng nông thôn trong xã với các đô thị lân cận.

Toàn cảnh xã Mang Yang nhìn từ trên cao. Ảnh: Đ.H

Đồng thời, Mang Yang thúc đẩy phong trào khởi nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát huy, sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của xã, qua đó huy động, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển công nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng, hình thành các khu dân cư tập trung để thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, cung ứng dịch vụ cho cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và đón đầu dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Cùng với đó, chú trọng công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn…

Trên cơ sở mục tiêu, quan điểm phát triển và các chỉ tiêu chủ yếu đã được xác định trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Mang Yang tập trung 4 khâu đột phá phát triển.

Thứ nhất, xác định quy hoạch là một trong những nhiệm vụ đầu tiên, đặc biệt quan trọng trong định hình không gian phát triển mới và thu hút các nguồn lực đầu tư để khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực tăng trưởng KT-XH. Ngay sau quy hoạch phải tập trung nguồn lực để đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, theo hướng Mang Yang là xã trung tâm, cung ứng các dịch vụ logistics, kết nối liên xã, liên tỉnh và kết nối vùng. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng đô thị tại trung tâm xã để thu hút các dự án dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, tạo nhiều việc làm cho người dân vùng nông thôn.

Thứ hai, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy của Đảng, hành chính nhà nước và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm của cấp cơ sở, phục vụ người dân và DN.

Thứ ba, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ và thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo mọi điều kiện thu hút nguồn lực bên ngoài đầu tư vào nông nghiệp, qua đó đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giá trị kinh tế cao, hình thành các chuỗi liên kết đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Thứ tư, thực hiện định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động KT-XH đồng bộ với dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, các dự án du lịch nghỉ dưỡng và dự án quy mô lớn.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, với những chủ trương, quyết sách cùng quan điểm phát triển và các khâu đột phá được xác định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Mang Yang sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao nhất để xây dựng Mang Yang phát triển nhanh, phấn đấu trở thành vùng động lực của tỉnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.