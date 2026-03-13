Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuẩn bị điều kiện tốt nhất để cử tri đi bầu cử

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Sáng 13-3, đoàn công tác do đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông.

Theo báo cáo của lãnh đạo các địa phương, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn 2 phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp trên; sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND phường, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể.

chuan-bi-moi-dieu-kien-tot-nhat-de-nhan-dan-di-bau-cu.jpg
Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn (bên trái) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 45 (khu phố 45, phường Quy Nhơn). Ảnh: Đoàn Bình

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử được triển khai đầy đủ, kịp thời đến các khu phố và các tổ bầu cử. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, giúp cán bộ và người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, nâng cao ý thức trách nhiệm của cử tri.

Các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án phục vụ bầu cử được chuẩn bị cơ bản đầy đủ, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Qua kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 17 - khu phố Hải Nam, khu vực bỏ phiếu số 19 - khu phố Hải Đông (phường Quy Nhơn Đông) và khu vực bỏ phiếu số 41 - khu phố 41, khu vực bỏ phiếu số 45 - khu phố 45 (phường Quy Nhơn), đồng chí Đặng Vĩnh Sơn ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của 2 địa phương.

truong-ban-noi-chinh-tinh-uy-dang-vinh-son-bia-phai-kiem-tra-cong-tac-bau-cu-tai-khu-vuc-bo-phieu-so-17-khu-pho-hai-nam-phuong-quy-nhon-dong.jpg
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn (bìa phải) kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 17 (khu phố Hải Nam, phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: Đoàn Bình

Ngày bầu cử đã cận kề, vì vậy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử, MTTQ và các đoàn thể địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ về bầu cử; không chủ quan, lơ là; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cử tri và chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ cử tri trong ngày bầu cử. Giám sát chặt chẽ công tác bỏ phiếu, kiểm phiếu và tổng hợp phiếu đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những tình huống phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết.

truong-ban-noi-chinh-tinh-uy-dang-vinh-son-kiem-tra-viec-niem-yet-danh-sach-cac-ung-cu-vien-dbqh-va-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2026-2031.jpg
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn (bìa phải) kiểm tra việc niêm yết danh sách các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp tại phường Quy Nhơn. Ảnh: Đoàn Bình

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử 2 phường làm tốt công tác tuyên truyền về công tác bầu cử, nhất là công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu đảm bảo thời gian quy định thông qua nhiều hình thức trực quan như pa nô, khẩu hiệu, trên hệ thống truyền thanh, sinh hoạt khu dân cư hay trên các ứng dụng điện thoại di động thông minh… Đặc biệt, cần tăng thời lượng tuyên truyền về thời gian, địa điểm bỏ phiếu để cử tri biết, sắp xếp công việc tham gia.

Chủ động dự báo, xây dựng phương án xử lý, tăng cường nắm bắt tình hình tại cơ sở để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử.

