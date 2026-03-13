Nâng cao tỷ lệ và chất lượng nữ đại biểu dân cử nhiệm kỳ mới

(GLO)- Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều địa phương trong tỉnh chủ động xây dựng phương án nhân sự, chú trọng nâng cao tỷ lệ đại biểu nữ và đại biểu trẻ.

Cùng với bảo đảm cơ cấu theo quy định, các cấp, ngành quan tâm bồi dưỡng kỹ năng, bản lĩnh nghị trường, hướng tới đội ngũ đại biểu thực sự gắn bó với cử tri và thực tiễn đời sống.

Tăng số lượng và nâng chất lượng

Ông Vũ Hồng Duy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Thiện - cho biết theo quy định, tỷ lệ đại biểu nữ được giới thiệu ứng cử không thấp hơn 35% và đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) không thấp hơn 15%. Tuy nhiên, danh sách giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 của địa phương đều vượt mức này. Trong tổng số 50 người được giới thiệu ứng cử có 23 đại biểu nữ (46%) và 15 đại biểu trẻ (30%).

Cử tri ở khu phố 9 (phường Quy Nhơn Bắc) kiểm tra thông tin cử tri trước ngày bầu cử. Ảnh: N.H

Ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu chủ động rà soát nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ; đồng thời, quán triệt yêu cầu bảo đảm đúng cơ cấu trong từng bước hiệp thương.

Trong công tác chuẩn bị nhân sự cho bầu cử, địa phương cũng chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị. Hiện tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy của xã đạt 34,6% (9/26 người).

Theo ông Duy, trong hoạt động dân cử, các đại biểu nữ thường thể hiện sự sâu sát, tỉ mỉ và cẩn trọng. Các đại biểu nữ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đề xuất giải pháp nâng cao vị thế phụ nữ, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em; góp phần tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

“Địa phương kỳ vọng đội ngũ đại biểu nữ và đại biểu trẻ nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự năng động trong quá trình tham gia hoạt động của cơ quan dân cử. Trong đó, đại biểu nữ có lợi thế trong việc gắn bó với đời sống nhân dân, đặc biệt ở các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế và xây dựng gia đình, cộng đồng bền vững; còn đại biểu trẻ được kỳ vọng thúc đẩy các lĩnh vực khởi nghiệp, kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới” - ông Duy bày tỏ.

Tại xã Biển Hồ, hàng năm, Đảng ủy xã đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó ưu tiên cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ là người dân tộc thiểu số nhằm tạo nguồn nhân sự lâu dài cho hệ thống chính trị ở cơ sở.

Theo ông Nguyễn Quốc Vinh - Phó Chủ tịch HĐND xã Biển Hồ, danh sách giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 của địa phương đạt tỷ lệ khá cao: Đại biểu nữ chiếm 41,2% (21 người) và đại biểu trẻ chiếm 35,3% (18 người), đều vượt mức tối thiểu theo quy định. Ngoài ra, xã Biển Hồ còn có một ứng cử viên trẻ tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, hiện đang giữ chức phó giám đốc một DN trên địa bàn.

Tại xã Tuy Phước, công tác chuẩn bị nhân sự cho bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 cũng được thực hiện theo hướng vừa bảo đảm cơ cấu, vừa chú trọng chất lượng ứng cử viên. Qua hội nghị hiệp thương lần 3, địa phương đã thống nhất giới thiệu 49 người ứng cử đại biểu HĐND xã; trong đó có 19 ứng cử viên nữ, chiếm 38,77%, vượt chỉ tiêu theo quy định.

Ông Trần Minh Quang - Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tuy Phước - cho rằng, từ thực tiễn phong trào phụ nữ tại địa phương, xã chú trọng phát hiện những nhân tố có năng lực, uy tín để giới thiệu tạo nguồn; đồng thời phối hợp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cho các cán bộ nữ dự kiến ứng cử.

Tại phường Quy Nhơn Bắc, nữ giới chiếm tỷ lệ khá cao trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND phường. Trong tổng số 41 ứng cử viên để bầu 24 đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031 có 18 ứng cử viên là nữ, chiếm 43,9%. “Khi giới thiệu ứng cử viên nữ, địa phương đặc biệt quan tâm đến bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín của người ứng cử tại cơ quan và nơi cư trú” - ông Nguyễn Thái Diễn - Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường - nhấn mạnh.

Cơ cấu hợp lý, hướng tới nâng cao chất lượng đại biểu

Tỉnh Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XVI, 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 934 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Xã Phú Thiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử. Ảnh: P.D

Cử tri trong tỉnh sẽ bầu 16 ĐBQH khóa XVI; trong đó có 7 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu và 21 ứng cử viên do địa phương giới thiệu. Đối với HĐND tỉnh có 142 ứng cử viên để bầu 85 đại biểu; còn HĐND cấp xã có 5.148 ứng cử viên để bầu 2.977 đại biểu.

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh - cho biết: Cơ cấu người ứng cử nhiệm kỳ này có nhiều điểm tích cực, đặc biệt là tỷ lệ nữ. Cụ thể, tỷ lệ người ứng cử ĐBQH tại địa phương là nữ chiếm 47,62%, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh là nữ chiếm 45,77%, còn tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đạt 41,82%. Đây là những con số khá cao, bảo đảm yêu cầu bình đẳng giới trong cơ cấu đại biểu dân cử.

Thông qua hoạt động của các cơ quan dân cử, phụ nữ có thêm môi trường rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và kỹ năng giám sát. Sự tham gia hiệu quả của nữ đại biểu cũng góp phần tạo động lực, khuyến khích nhiều phụ nữ mạnh dạn phấn đấu, tham gia vào hệ thống chính trị và đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương.

Để bảo đảm cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp diễn ra đúng quy định, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai quy trình hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên theo hướng bảo đảm cơ cấu hợp lý về giới tính, độ tuổi, tôn giáo và đại diện các tầng lớp nhân dân.

Việc chú trọng nâng cao tỷ lệ và chất lượng nữ đại biểu dân cử vì thế không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu cơ cấu, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử, bảo đảm tiếng nói đa chiều, phản ánh đầy đủ hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong đời sống chính trị-xã hội.