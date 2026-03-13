Háo hức chờ đợi ngày hội lớn

(GLO)- Cử tri trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang háo hức chờ đợi ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ đô thị đến nông thôn, miền núi, cử tri đã sẵn sàng đi bỏ phiếu, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng đối với những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào Chủ nhật (ngày 15-3) - thời điểm mỗi công dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu, góp phần lựa chọn những người xứng đáng tham gia các cơ quan quyền lực nhà nước.

Sẵn sàng cho ngày bầu cử

Xã Đak Pơ đã niêm yết đầy đủ danh sách ứng cử viên. Ảnh: H.T

Ở nhiều địa phương, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang hoàn tất. Các địa phương đang tiếp tục rà soát danh sách cử tri, tăng cường tuyên truyền và xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Xã biên giới Ia Dom có 6.826 cử tri sinh sống phân tán trên địa bàn rộng, điều kiện đi lại ở một số khu vực còn nhiều khó khăn. Vì vậy, chính quyền địa phương xác định phải chuẩn bị từ sớm và kỹ lưỡng từng khâu.

Ông Lê Trọng Phúc - Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) xã - cho biết, do nhiều thôn, làng cách xa trung tâm nên lực lượng làm công tác bầu cử phải tranh thủ cả ban đêm để phát thẻ cử tri, bảo đảm mọi công dân đều nhận thẻ đúng thời gian.

Cùng với đó, lực lượng Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Các phương án phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ hòm phiếu, bảo vệ khu vực bỏ phiếu và xử lý tình huống phát sinh cũng đã được xây dựng cụ thể, sát với thực tế địa phương.

Tại xã Lơ Pang, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri ở mọi địa bàn, kể cả những trường hợp đặc thù.

Ông Lê Lợi - Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBBC xã - cho biết: Các ban bầu cử và tổ bầu cử đang tiếp tục rà soát, kiểm tra chặt chẽ danh sách cử tri; những trường hợp sai sót hoặc có thay đổi thông tin đều được kịp thời bổ sung, điều chỉnh nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân.

Công tác trang trí tại các khu vực bỏ phiếu được đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm trang trọng, đúng quy định; các hình thức tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động và hệ thống truyền thanh cơ sở cũng được tăng cường nhằm tạo không khí phấn khởi hướng về ngày hội lớn.

Bầu cử sớm tại làng O2 Do địa hình đi lại khó khăn, nằm biệt lập trên đỉnh núi nên làng O2 (xã Vĩnh Sơn) được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm vào ngày 14-3. Ông Đinh Hoài Đức - Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBBC xã Vĩnh Sơn - cho biết: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại làng đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử, bảo đảm đúng quy định. Ban bầu cử thôn O2 đã phát xong thẻ cho 131 cử tri và hướng dẫn các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi. “Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, các thành viên trong tổ bầu cử đã vận động người dân tạm ngừng đi rẫy, đúng 7 giờ ngày 14.3 có mặt đầy đủ tại điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Khi đi, cử tri mặc trang phục truyền thống để ngày bầu cử thêm trang trọng” - ông Đức cho biết.

Xã Đak Pơ có 19 điểm bỏ phiếu với tổng số 14.035 cử tri.

Đến thời điểm này, các điểm bỏ phiếu được bố trí trang trọng, đúng quy cách; danh sách cử tri, danh sách người ứng cử và nội quy phòng bỏ phiếu được niêm yết đầy đủ để cử tri thuận tiện theo dõi.

UBBC xã đã hoàn tất việc giao nhận, phân phối tài liệu và phiếu bầu cử đến các tổ bầu cử.

Theo bà Bùi Thị Thương - Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBBC xã Đak Pơ, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy trình, quy định bầu cử; ý nghĩa của mỗi lá phiếu; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

“Xã cũng xây dựng các phương án dự phòng về điện, phương tiện thông tin liên lạc; chuẩn bị hòm phiếu phụ dành cho người già, đau ốm không thể đến điểm bỏ phiếu; đồng thời chủ động các điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công, đúng quy định” - bà Thương nói.

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri

Không chỉ chuẩn bị tốt về tổ chức, điều dễ nhận thấy ở nhiều địa phương là sự quan tâm và kỳ vọng của cử tri đối với cuộc bầu cử lần này.

Bà Trần Thị Thu Thảo (cử tri ở phường Bình Định) cho rằng, điều quan trọng nhất mà cử tri kỳ vọng ở người đại biểu dân cử là tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với nhân dân.

Theo bà, sau khi trúng cử, các đại biểu cần duy trì việc tiếp xúc cử tri thường xuyên, kịp thời ghi nhận và phản ánh những kiến nghị chính đáng của người dân.

“Người dân mong các đại biểu không chỉ làm tròn nhiệm vụ tại nghị trường mà còn sâu sát thực tế, quan tâm nhiều hơn đến đời sống của bà con, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội và các đối tượng yếu thế” - bà Thảo bày tỏ.

Cùng chung suy nghĩ, ông Trần Hoàng Vinh (cử tri ở phường Quy Nhơn) đặt nhiều kỳ vọng vào sự chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế và hạ tầng.

Theo ông, những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh cần được các đại biểu trúng cử quan tâm, ưu tiên xem xét và góp tiếng nói để hoàn thiện chính sách, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của đất nước.

“Tôi tin rằng nếu đại biểu thật sự lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của người dân thì các quyết sách sẽ sát thực tế hơn. Khi tiếng nói của cử tri được coi trọng, niềm tin của nhân dân đối với cơ quan dân cử sẽ ngày càng vững chắc” - ông Vinh chia sẻ.

Khu vực bỏ phiếu tại xã Cửu An được bố trí khang trang. Ảnh: H.T

Ở góc nhìn của thế hệ trẻ, cử tri Bùi Minh Danh (18 tuổi, ở thôn An Điền Bắc, xã Cửu An) bày tỏ sự háo hức khi lần đầu tiên tham gia bầu cử.

“Đây là lần đầu tiên tôi được thực hiện quyền công dân của mình nên càng muốn lựa chọn thật cẩn trọng. Tôi mong qua lá phiếu của mình sẽ bầu chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho nhân dân” - Danh chia sẻ.

Từ sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, ngành đến sự quan tâm và kỳ vọng của cử tri, không khí hướng về cuộc bầu cử đang lan tỏa rộng khắp trong đời sống xã hội.

Khi mọi khâu chuẩn bị đã sẵn sàng, khi niềm tin của cử tri được bồi đắp từ những việc làm cụ thể ở cơ sở, cuộc bầu cử sẽ thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.